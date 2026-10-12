La escapada de Momi Giardina en Londres con su novio: “qué suerte tener un compañero para perdernos por el mundo”

La actriz, bailarina y conductora Momi Giardina compartió los momentos más destacados de sus vacaciones románticas en Londres junto a su pareja, el productor Sebastián Espada, antes de volver a la Argentina para retomar sus compromisos laborales. La pareja registró su recorrido por la capital inglesa a través de un álbum de fotos y videos donde mostraron recorridos turísticos, salidas nocturnas y muestras públicas de afecto con una apasionada dedicatoria en redes sociales.

La publicación compartida por la artista incluyó un afectuoso mensaje dirigido al productor, con quien mantiene un noviazgo oficializado en enero de 2024. La figura del espectáculo acompañó las postales expresando: “Londres, sos hermosa. Pero recorrerla con vos fue lo más lindo. Qué suerte tener un compañero para perdernos por el mundo y encontrarnos en la risa. Te elegiría en todos los viajes… aunque todavía no sepamos para qué lado mirar al cruzar jajajajajaj ti amo chanchito”.

Foto: Instagram (@momigiardina)

El registro fotográfico combinó momentos distendidos con elecciones de vestuario para cada paseo urbano. En una de las primeras imágenes, la conductora posó frente a un espejo antes de salir luciendo un conjunto negro de camisa de mangas largas, pantalón ancho con cinturón y una cartera de mano del mismo tono con herrajes dorados.

Postales de intimidad en el ascensor y salidas nocturnas

Una de las fotos más románticas del viaje se registró en el interior de un ascensor con superficies espejadas e iluminación cálida. En esa toma, Sebastián Espada aparece besando en la mejilla a Momi Giardina mientras ella sostiene el teléfono móvil para retratar el momento, sosteniendo además un imponente ramo de rosas y flores de variados colores que funcionó como el detalle distintivo de la jornada.

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Foto: Instagram (@momigiardina)

La pareja también disfrutó de la vida nocturna londinense en un tradicional pub de la ciudad. Rodeados de parroquianos y banderas decorativas, los novios se fotografiaron con tragos en mano y posaron en la fachada iluminada del clásico establecimiento Duke of York, un concurrido bar rodeado por balcones y macetas cubiertas de flores.

Foto: Instagram (@momigiardina)

El itinerario cultural incluyó además una noche especial asistiendo al espectáculo del famoso cabaret Moulin Rouge, sumando otra experiencia compartida antes del regreso de la figura televisiva a sus obligaciones profesionales. El álbum reflejó la complicidad construida por la pareja a lo largo de sus meses de noviazgo.

Video: Instagram (@momigiardina)

Recorrido por el Tower Bridge y las calles de Chelsea

El recorrido por los íconos turísticos más importantes de la capital británica tuvo su punto culminante en la zona del Tower Bridge. Desde la pasarela del icónico puente, Momi Giardina y Sebastián Espada se tomaron fotografías con las históricas torres celestes, el flujo de peatones y los tradicionales colectivos rojos de dos pisos circulando de fondo.

Foto: Instagram (@momigiardina)

Para ese paseo diurno, la bailarina lució anteojos de sol negros y una gabardina clara sobre una remera oscura, mientras que el productor posó con una campera azul marino. En otra de las postales frente a las estructuras del puente, el empresario volvió a besar a su pareja en la mejilla mientras ella sonreía a la cámara en medio del caudal de turistas.

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Las caminatas de la pareja continuaron por las zonas residenciales del exclusivo barrio de Chelsea. La conductora se detuvo a fotografiar las fachadas victorianas de ladrillos a la vista, ventanas blancas y faroles en arterias reconocidas como Cadogan Gardens y Boulton Street, luciendo para esa caminata un sombrero verde de ala ancha, abrigo claro y bufanda a cuadros grises.

Vestuarios urbanos y postales divertidas en la capital británica

En otros paseos por la ciudad europea, la artista apostó por looks urbanos compuestos por musculosa negra, pantalón sastrero oscuro con finas rayas verticales, cinturón con hebilla metálica y zapatos oscuros. El registro compartido en plataformas digitales incluyó también imágenes descontracturadas con gestos exagerados, caras divertidas bajo las ramas de los árboles y fotos espontáneas tomadas desde ángulos bajos.

Video: Instagram (@momigiardina)

Las postales mostraron la dinámica cotidiana de la pareja caminando a la par por los barrios londinenses y jugando ante la cámara. La artista eligió cerrar su álbum de vacaciones destacando la complicidad que mantiene con Sebastián Espada desde el inicio de su relación sentimental en enero de 2024.

Con esta escapada internacional, Momi Giardina concluyó su período de descanso previo a retomar su agenda de trabajo en el país. El viaje por la capital de Inglaterra se convirtió en una de las publicaciones con mayor repercusión de la conductora en sus redes sociales.