Daniel Osvaldo contó cómo se salvó de la infección pulmonar y dijo “una caries sin tratamiento fue el punto de partida”

El exfutbolista y músico Daniel Osvaldo evoluciona de manera favorable en una habitación de terapia intermedia del Hospital del Bicentenario de Esteban Echeverría, en Monte Grande, tras superar un cuadro de infección pulmonar grave que puso en riesgo su vida. El exdelantero reapareció en sus redes sociales con una fotografía desde la cama del centro médico en la que se lo ve sonriente y acompañado por su padre Raúl, quien llevaba puesto un buzo de la Roma.

El propio exdeportista reveló que el origen de la severa afección médica fue una caries sin tratamiento que se infectó y derivó en un derrame pleural que afectó con severidad su pulmón derecho. Esta complicación obligó a su ingreso urgente en la unidad de terapia intensiva, donde los profesionales del establecimiento médico le extrajeron la pieza dental dañada para frenar el avance del cuadro infeccioso.

Durante su recuperación, el músico destacó que su pasado en el deporte de alto rendimiento fue determinante para resistir la crisis respiratoria. Según le explicaron los médicos tratantes, la condición física desarrollada durante sus años como atleta profesional ayudó a que su organismo respondiera de forma positiva ante una situación clínica crítica que había llegado a comprometer seriamente su vida.

La aclaración de la familia y el rotundo cambio de vida

Frente a las especulaciones sobre su internación iniciada a fines de septiembre, la familia del cantante difundió un comunicado oficial a través de la cuenta de Instagram del exjugador. En el texto remarcaron que el paciente estuvo lúcido desde su ingreso y desmintieron categóricamente que se encontrara en estado de indigencia, aclarando que arribó al nosocomio tras sufrir intensos dolores intercostales y falta de apetito.

Recomendado para ti Gustavo Yankelevich habló sobre la violencia que sufrieron sus nietos y señaló la ayuda de Cris Morena

A partir del procedimiento quirúrgico en la dentadura y la evacuación del líquido acumulado en el pulmón, la salud del exfutbolista de Boca Juniors comenzó a registrar una mejoría constante. Mientras los especialistas continúan realizando estudios complementarios para descartar otros factores asociados a sus bajas defensas, el cantante confirmó una decisión drástica para cuidar su organismo: “No estoy fumando desde hace dos semanas. No pienso fumar nunca más”.

A pesar de la internación, el artista mantiene la expectativa de recibir el alta médica definitiva en los próximos días para retomar sus actividades artísticas. Su proyecto musical tiene programada una presentación en vivo para el 31 de octubre en el Café Berlín junto a su banda de rock, compromiso que dependerá de la autorización de los profesionales a cargo de su seguimiento clínico.

Una destacada trayectoria entre Europa y la Argentina

La carrera deportiva de Daniel Osvaldo se desarrolló en los torneos más competitivos del mundo tras formarse en las divisiones inferiores de Huracán, donde debutó profesionalmente en 2005. Su desempeño lo llevó rápidamente al fútbol europeo, registrando pasos por clubes de Italia como Atalanta, Lecce, Fiorentina y Bologna, antes de consolidarse en el Espanyol de Barcelona con 20 goles en 44 cotejos.

Su rendimiento en la liga española motivó su transferencia a la Roma en 2011 por 15 millones de euros, club donde alcanzó el punto más alto de su carrera al convertir 27 goles en 56 partidos. Posteriormente, el atacante jugó en el Southampton de la Premier League, fue cedido a la Inter de Milán y se consagró campeón de la Serie A con la Juventus.

Recomendado para ti Rosalía salió a pedir disculpas por el video que compartió llamando “perlas” a los argentinos

En su regreso a la Argentina, el delantero vistió la camiseta de Boca Juniors, conquistando el torneo local de 2015 y la Copa Argentina. Tras una experiencia en el Porto de Portugal, un segundo ciclo en el club xeneize y su retiro definitivo en Banfield en 2020, el exdelantero cerró su carrera con 272 partidos oficiales, 88 goles y 14 presentaciones con la selección absoluta de Italia, combinante con la que anotó cuatro tantos.