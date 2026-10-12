Visita Papal: Sergio Mora confirmó que “la actual operación no debería cambiar la agenda”

El periodista acreditado en el Vaticano, Sergio Mora, confirmó en diálogo exclusivo con el programa Mesa Chica por Radio Del Plata que la intervención quirúrgica a la que se someterá el papa León XIV por un nódulo pulmonar no alterará su gira oficial por la Argentina. En comunicación con el equipo periodístico encabezado por Alfredo Scoccimarro, el corresponsal explicó desde Roma que el propio Pontífice ratificó la realización del viaje internacional al dirigirse a la comunidad peruana en la Plaza de San Pedro manifestando que mantenía firmes los planes previstos entre el 6 y el 16 de noviembre.

Durante el informe radial, el analista internacional detalló que el cuadro médico del Santo Padre corresponde a un nódulo circunscrito detectado en una etapa muy temprana. Por recomendación del equipo de profesionales de la salud que lo asiste, la máxima autoridad de la Iglesia Católica decidió someterse a la extracción del tejido mediante un procedimiento de alta tecnología, manteniendo una agenda de trabajo completamente normal con audiencias privadas y recepciones multitudinarias en el Palacio Apostólico antes de su internación.

La hospitalización se llevará a cabo este martes 13 de octubre en el reconocido Policlínico Gemelli de Roma, centro asistencial al que el papa Juan Pablo II bautizó históricamente como el “Vaticano 3” por sus habituales estadías médicas y donde también permaneció internado el papa Francisco. El vocero de la Santa Sede, Matteo Bruni, ratificó el ingreso del Santo Padre a la prestigiosa institución médica para dar inicio a los protocolos previos a la intervención programada.

Cirugía robótica de bajo riesgo y tiempos de recuperación

En relación con los aspectos técnicos de la práctica médica, el especialista acreditado en la Ciudad del Vaticano remarcó que el procedimiento se realizará mediante un sistema robótico de última generación. Esta tecnología permite llevar a cabo una intervención poco invasiva y de riesgo sumamente bajo, consistiendo en la extirpación de un fragmento pulmonar mínimo que no debería generar complicaciones posteriores para la salud del Pontífice.

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Respecto de los plazos posoperatorios y el proceso de alta, Sergio Mora indicó en la mesa de Radio Del Plata que el principal factor a monitorear por los cirujanos será el efecto de la anestesia general. No obstante, estimó que el paciente podría retomar sus actividades habituales de forma rápida, existiendo la posibilidad concreta de que para el fin de semana o el inicio de la semana entrante se encuentre en condiciones de encabezar la tradicional oración del Ángelus.

Ante las consultas del equipo periodístico sobre las exigencias físicas que implicará el itinerario internacional de 14 vuelos atravesando la altura geográfica de Cusco en Perú, el corresponsal desestimó cualquier tipo de riesgo para la presurización respiratoria. El analista subrayó que la recuperación total demandará apenas una semana y destacó que la sólida contextura física del Santo Padre resulta una ventaja determinante para afrontar el compromiso.

Un perfil misionero de gran fortaleza física para la gira sudamericana

Al analizar la rutina y los antecedentes del Pontífice, la mesa informativa recordó que Robert Francis Prevost mantiene un excelente estado físico cultivado desde antes de su elección papal. El corresponsal reveló que el actual obispo de Roma concurría dos veces por semana a un gimnasio inscribiéndose de forma anónima bajo la categoría de empleado vaticano, además de vestir zapatillas con frecuencia en sintonía con su histórico trabajo de campo.

Asimismo, la mesa de Radio Del Plata remarcó que la trayectoria del Santo Padre pertenece a la Orden de San Agustín y no a la Compañía de Jesús, habiéndose desempeñado durante décadas como misionero en la ciudad peruana de Chiclayo. En ese territorio de los Andes, el prelado solía desplazarse a caballo para bautizar y celebrar misa en comunidades rurales aisladas, forjando una experiencia pastoral caracterizada por el contacto directo con la población.

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Con la confirmación brindada desde la Santa Sede, la gira sudamericana que comenzará en Uruguay, continuará por la Argentina y finalizará en Perú mantiene intactos sus esquemas organizativos. Las autoridades diplomáticas y eclesiásticas aguardan la finalización de la práctica médica en el centro de salud italiano para ratificar el desarrollo de las celebraciones populares programadas en el país.