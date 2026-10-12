Especial Menú Feriado: ¿Qué cocinar hoy con este clima frío y lluvioso en casa?

El feriado nacional se presentó con bajas temperaturas y clima inhóspito en gran parte del país, convirtiendo a la cocina en el corazón del hogar para disfrutar la jornada de descanso. Cuando el termómetro baja y las precipitaciones invitan a quedarse adentro, los platos de olla humeantes y las recetas tradicionales se transforman en la mejor opción para compartir en familia o con amigos.

Foto: Stefan Vladimirov

La premisa de la jornada pasa por platos reconfortantes, de preparación sencilla y con ingredientes económicos que rinden para varios comensales. Desde los clásicos guisados criollos que requieren cocción lenta hasta opciones rápidas para quienes prefieren no pasar horas frente a la hornalla, la gastronomía invernal ofrece alternativas adaptables a todos los presupuestos.

Para el almuerzo principal, los profesionales de la gastronomía popular recomiendan inclinarse por recetas con buen aporte calórico y sabor casero. La clave del éxito en estos días fríos reside en el uso de vegetales de estación, legumbres y cortes de carne magros que aportan el cuerpo necesario para combatir las bajas temperaturas.

El rey de la mesa: la receta fácil del guiso de lentejas en 5 pasos

El clásico guiso de lentejas encabeza la lista de preferencias para este feriado frío por su alto valor nutritivo y su gran rendimiento. Para prepararlo en casa de manera rápida y sin complicaciones, se necesitan ingredientes sencillos como lentejas, vegetales picados, panceta, chorizo colorado y carne vacuna.

La preparación paso a paso para lograr el plato perfecto en pocos minutos:

Rehogar en una olla grande con un chorrito de aceite la cebolla, el morrón, la zanahoria y el ajo bien picados hasta que transparenten. Agregar la panceta picada, el chorizo colorado en rodajas y cubos de carne vacuna como roast beef o paleta para sellar todos los jugos a fuego fuerte. Incorporar puré de tomate, pimentón dulce, orégano, una hoja de laurel y caldo de verduras caliente hasta cubrir todos los ingredientes. Sumar las lentejas secas previamente remojadas o de lata lavadas junto a papas cortadas en cubos medianos. Cocinar a fuego medio con la olla semitapada durante 30 minutos hasta que las legumbres estén tiernas y el caldo espese bien.

Otras opciones de olla: locro criollo, estofado y carbonada

Otra alternativa infalible para las jornadas de descanso y bajas temperaturas es el locro criollo tradicional, elaborado a base de maíz blanco, porotos alubia, zapallo plomo, falda y pechito de cerdo. La cocción lenta permite que el zapallo se deshaga hasta lograr esa consistencia cremosa inconfundible, coronado en la mesa con la infaltable salsa picante de aceite, pimentón y cebolla de verdeo.

Para quienes buscan una opción clásica pero muy ágil, la cazuela de fideos guiseros con estofado de ternera representa una solución ideal. El secreto radica en dorar la carne a fuego fuerte, sellar los jugos y cocinar la salsa de tomate a fuego bajo durante al menos 40 minutos antes de incorporar la pasta elegida.

También se posiciona entre las preferencias la carbonada criolla en zapallo, un plato que combina carne vacuna, choclo en rodajas, batata y orejones de durazno servido dentro de un zapallo anco horneado. Esta combinación agridulce aporta una variante vistosa y llena de sabor para sorprender en la mesa familiar.

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La estrella de la tarde: la receta clásica de tortas fritas criollas

Llegada la tarde del feriado, el clima frío exige acompañar el mate, el café o el chocolate caliente con delicias dulces recién hechas. La opción por excelencia para los días grises son las tradicionales tortas fritas criollas, una preparación económica que requiere muy pocos ingredientes básicos.

El paso a paso rápido para que salgan esponjosas y crocantes:

Colocar en un bol medio kilo de harina 0000 con una cucharadita de sal fina y hacer un hueco en el centro. Agregar 50 gramos de grasa vacuna derretida y un vaso de agua tibia, integrando los ingredientes desde el centro hacia afuera hasta formar una masa suave. Amasar durante 5 minutos, tapar con un repasador y dejar descansar el bollo a temperatura ambiente durante 20 minutos. Cortar bollitos pequeños, estirarlos con palo de amasar en forma circular y hacerles el infaltable hueco en el centro con el dedo. Freír en grasa bien caliente o abundante aceite hasta que se doren de ambos lados, retirar sobre papel absorbente y espolvorear con azúcar a gusto.

Más tentaciones dulces: churros caseros y pastelitos de hojaldre

Si la idea es impresionar a los más chicos de la casa con otra alternativa frita, los churros caseros dorados se posicionan como una excelente opción rápida. Se preparan hirviendo partes iguales de agua y harina con una pizca de sal, pasando la masa por una manga pastelera antes de sumergirlos en aceite profundo para luego rellenarlos con dulce de leche repostero.

Finalmente, para quienes disfrutan de las tradiciones patrias más profundas, los pastelitos hojaldrados de membrillo o batata completan la propuesta gastronómica del feriado. Preparados con masa de hojaldre frita, pincelados con almíbar tibio y decorados con granas de colores, garantizan el cierre perfecto para una jornada de descanso y confort al resguardo del mal tiempo.