Visita Papal: Javier Milei se mostró dispuesto a adaptar la agenda

El presidente Javier Milei abrió la posibilidad de modificar el cronograma oficial de la llegada del papa León XIV a la Argentina en caso de que la salud del Pontífice así lo requiera. Ante el anuncio de la intervención quirúrgica a la que se someterá el Santo Padre en la Ciudad del Vaticano, el mandatario remarcó la predisposición del Gobierno y sostuvo que “si la situación demanda un corrimiento en la fecha, estamos disponibles a hacer los ajustes necesarios”.

La declaración del Jefe de Estado se produjo durante una entrevista con Radio Mitre, en la que expresó la profunda preocupación del Poder Ejecutivo por el cuadro médico de la máxima autoridad eclesiástica. En ese sentido, el mandatario envió un mensaje de apoyo y espiritualidad al señalar que “estamos orando por él” para que su recuperación sea rápida y pueda llevarse a cabo el histórico viaje pastoral por la región.

El pronunciamiento oficial tuvo lugar horas después de que se confirmara que el Santo Padre será intervenido quirúrgicamente este martes por la presencia de un nódulo en el pulmón. La operación médica se llevará a cabo en el Policlínico Gemelli de Roma, donde el Pontífice deberá permanecer internado al menos una semana bajo estricta observación médica para controlar su evolución posoperatoria.

La logística de la Casa Rosada y el cuadro de salud

El imprevisto escenario médico encendió las alarmas operativas tanto en la Casa Rosada como en las sedes diplomáticas involucradas, dada la proximidad con las fechas fijadas para la gira sudamericana. El recorrido oficial contempla un itinerario por Uruguay, Argentina y Perú, con una nutrida agenda de misas masivas, encuentros con fieles y reuniones bilaterales con jefes de Estado.

Frente a la incertidumbre sobre los tiempos de reposo que exigirán los profesionales de la salud italianos, el Gobierno argentino ratificó que no pondrá condicionamientos de agenda a la Santa Sede. Las autoridades de la Cancillería se mantienen en comunicación permanente con las autoridades de la Ciudad del Vaticano para seguir de cerca los partes médicos que se emitirán tras la intervención en el quirófano.

A pesar de la complejidad del cuadro, desde el entorno papal evitaron por el momento oficializar una suspensión definitiva del viaje internacional. Sin embargo, las palabras del mandatario nacional dejaron en claro que el país se adaptará sin inconvenientes a cualquier reprogramación de fechas que determinen los médicos personales del Santo Padre.

Muestras de apoyo e impacto en la comunidad católica

La eventual modificación de los plazos diplomáticos movilizó a la estructura organizativa de la Conferencia Episcopal Argentina, que ya se encontraba coordinando los dispositivos de seguridad y logística para las actividades públicas. La dirigencia eclesiástica local se sumó al pedido de cautela expresado por el Presidente y convocó a cadenas de oración en las principales parroquias del país.

El arribo de León XIV constituye un evento institucional de primera magnitud para la gestión de Javier Milei, al tratarse de la primera visita del Pontífice a suelo argentino. Los equipos técnicos de los ministerios involucrados continuarán trabajando en los planes de contingencia hasta que los cirujanos del hospital de Roma den el alta médica definitiva y confirmen la viabilidad del traslado internacional.

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Por el momento, la postura de la Casa Rosada es de absoluta flexibilidad y acompañamiento hacia la Santa Sede. Las decisiones finales sobre el itinerario oficial se resolverán en los próximos días, una vez que el Pontífice complete la etapa inicial de recuperación posquirúrgica en la capital italiana.