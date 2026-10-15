La intensa crecida de los ríos Paraná y Uruguay encendió las alarmas en las provincias del Litoral argentino. El avance del agua, impulsado por las precipitaciones asociadas al fenómeno climático de El Niño, ya dejó un saldo de 19 personas evacuadas en Misiones y más de un centenar de desplazados en Corrientes.

Las autoridades mantienen un estricto monitoreo sobre las cuencas de los ríos Paraná y Uruguay ante las persistentes lluvias impulsadas por El Niño.

El relevamiento oficial difundido por la Dirección General de Seguridad de la Policía de Misiones confirmó que, dentro del grupo de evacuados en su territorio, diez son menores de edad. Las familias damnificadas se concentran principalmente en las localidades de Puerto Rico, Puerto Iguazú y Santa Ana, y todas debieron ser reubicadas de manera temporal en viviendas de sus familiares para resguardar su integridad física.

Rutas cortadas y pasos fronterizos clausurados

El avance del agua generó severas complicaciones en la infraestructura vial y la conectividad regional. En la provincia de Misiones, el puente sobre el arroyo Yabebiry debió ser clausurado, mientras que la Ruta Provincial 103 presenta un corte total en el acceso hacia Puerto Santa Ana debido al desborde sobre la calzada. Por su parte, los puentes sobre los arroyos Piray Guazú y Paranay, ubicados estratégicamente sobre la Ruta Nacional 12, operan con habilitaciones parciales y restricciones exclusivas para vehículos de hasta 20 toneladas.

El Niño: evacuados, rutas cerradas y alerta en el Litoral

La dinámica fronteriza también sufrió alteraciones significativas por el avance de las cuencas. Un total de siete pasos internacionales que conectan a la Argentina con Brasil y Paraguay debieron ser cerrados de manera preventiva. Entre las conexiones inhabilitadas por motivos de seguridad se encuentran los cruces de Puerto Eldorado con Mayor Otaño, Colonia Victoria con Mayor Otaño y Puerto Maní con Bella Vista, lo que condiciona fuertemente el tránsito comercial y vecinal de la zona limítrofe.

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Qué pronostican Yacyretá y Salto Grande sobre El Niño

Los informes técnicos elaborados por la represa de Yacyretá anticipan que la tendencia creciente de los caudales podría estabilizarse recién a partir de este sábado. Sin embargo, la central advirtió que el último trimestre del año estará fuertemente influenciado por El Niño, lo que eleva considerablemente la probabilidad de que se registren nuevos eventos de “aguas altas” entre octubre y diciembre.

Alerta en Misiones y Corrientes por la crecida de los ríos

En sintonía con este diagnóstico, la Comisión Técnica de Salto Grande ratificó que el río Uruguay mantendrá un volumen elevado durante los próximos meses. Aunque los especialistas esperan un descenso gradual para la próxima semana, recalcaron que la intensidad del fenómeno climático sigue presente y que las cuencas experimentarán sucesivos repuntes a lo largo de la actual temporada de lluvias.

Más de 100 evacuados en Corrientes

La presión del agua no se limita al territorio misionero y castiga con idéntica fuerza a la provincia de Corrientes. Los últimos reportes de Defensa Civil estiman que más de un centenar de personas debieron ser relocalizadas, concentrándose los mayores focos de evacuación en la Isla Apipé (aguas abajo de Yacyretá), Paso de los Libres, Ituzaingó e Itatí.

De acuerdo al seguimiento de la Prefectura Naval Argentina, múltiples localidades costeras del Litoral permanecen bajo estado formal de alerta y evacuación, obligando a los municipios a sostener los operativos de contención y asistencia de manera ininterrumpida.