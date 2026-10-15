El Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) determinó una dura e histórica sanción contra la cúpula dirigencial de Estudiantes de La Plata. Juan Sebastián Verón, presidente de la institución, fue suspendido por el plazo de tres meses debido a los graves incidentes protagonizados con el árbitro Darío Herrera tras la final de la Supercopa Internacional ante Rosario Central.

La AFA suspendió por tres meses al presidente de Estudiantes, a su vicepresidente y al director deportivo tras el escandaloso final frente a Rosario Central.

El conflicto se originó en el estadio Madres de Ciudades de Santiago del Estero, donde el conjunto rosarino se impuso por 3-1. Tras el pitazo final y en medio de un clima de extrema tensión por los fallos arbitrales, Verón irrumpió en el campo de juego sin autorización para increpar directamente a la máxima autoridad del encuentro.

La sanción oficial no solo recayó sobre el presidente del club. Pascual Caiella, vicepresidente segundo, y Marcos Angeleri, actual director deportivo de la institución, recibieron un castigo idéntico de tres meses de inhabilitación por su activa participación en el tumulto. Asimismo, el club platense deberá abonar una multa económica equivalente al valor de 500 entradas generales.

Por qué la AFA suspendió a Juan Sebastián Verón

El enojo de la dirigencia del “Pincha” había escalado progresivamente durante el desarrollo del partido. Verón ya había manifestado su malestar aplaudiendo de forma irónica cuando Herrera sancionó un polémico penal de Leandro González Pirez sobre Enzo Copetti que derivó en el empate transitorio de Ángel Di María, y desestimó luego los reclamos de los jugadores de Estudiantes por una presunta mano en el área rival y una infracción que, desde la óptica platense, ameritaba expulsión.

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El clima terminó de explotar con el tercer gol de Central, cuando se desató una trifulca entre ambos planteles en la zona del túnel. En ese preciso momento, el ex mediocampista de la Selección Argentina ingresó al césped para encarar frontalmente a la terna arbitral.

Qué dice el lapidario informe del árbitro Darío Herrera

La contundencia del castigo de la AFA se fundamenta en el duro informe oficial que Herrera elevó ante el Tribunal de Disciplina. Según el escrito del juez, Verón ingresó a la cancha e intentó agredir al cuerpo arbitral físicamente, algo que fue impedido por el rápido accionar de la seguridad policial y los propios colaboradores del club.

Escándalo en Estudiantes: la AFA suspendió a Verón

En el documento, Herrera detalló fuertes agresiones verbales: “Nos dijo ‘hijos de re mil puta, hay que matarlos a todos, ustedes vienen mandados'”, señala el texto. En su descargo oficial posterior, Verón negó categóricamente esos términos y aseguró que únicamente le gritó: “Es toda tuya. Sos un ladrón”.

Darío Herrera y sus asistentes

El informe arbitral también apuntó contra los otros dos dirigentes sancionados. Herrera afirmó que tanto Angeleri como Caiella los insultaron tildándolos de “secanucas de la AFA” y “corruptos”, y reveló una desafiante frase del director deportivo: según el árbitro, Angeleri les advirtió que con la plata que tenía guardada en el banco podía pagarles el sueldo a todos durante el resto de sus vidas.

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La tensión entre Estudiantes y la conducción de la AFA

Apenas unos días antes de conocerse esta resolución en el boletín oficial, Juan Sebastián Verón había mantenido un encuentro formal con Stefano Di Carlo, presidente de River Plate.

El objetivo público de esa cumbre fue delinear una “mesa permanente de trabajo” para impulsar el desarrollo y la mejora integral de los torneos locales. Este movimiento conjunto dejó en evidencia, una vez más, las insalvables diferencias de criterio y gestión que ambas instituciones mantienen con la actual conducción de la Asociación del Fútbol Argentino.