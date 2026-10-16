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Deportes | octubre 16, 2026 | 12:03 am

Copa Libertadores: Estudiantes empató sin goles ante Flamengo y deberá definir la semifinal en el Maracaná

El equipo de "Cacique" Medina dominó las acciones pero no tuvo contundencia en la ida.
Luz Fondeville
Por Luz Fondeville

Productora audiovisual y editora. Escribo sobre información general, política y policiales. También me dedico a las transmisiones de…

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Estudiantes de La Plata igualó 0 a 0 frente a Flamengo, en el partido de ida de las semifinales de la Copa Libertadores 2026.

En un intenso encuentro disputado en la capital bonaerense, el equipo dirigido por Alexander “Cacique” Medina logró imponer sus condiciones y dominar las acciones del juego, pero careció de la efectividad necesaria en los metros finales para llevarse una ventaja en el marcador. Con la serie totalmente abierta, el clasificado a la gran final del certamen se definirá la próxima semana en el mítico Estadio Maracaná.

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Estudiantes fue superior en La Plata, pero no logró convertir ante Flamengo y la llave de la Copa Libertadores se definirá en territorio brasileño.

La Conmebol rechazó de manera oficial la inscripción de Marcos Rojo para disputar esta instancia de la Copa, motivo por el cual el experimentado defensor no pudo estar a disposición del cuerpo técnico. Frente a este revés institucional, la dirigencia del “Pincha” ya adelantó que llevará el reclamo correspondiente ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

El desarrollo del partido y la polémica en La Plata

Pese a la importante baja en la última línea, Estudiantes asumió el protagonismo desde el primer minuto. Las situaciones más claras para el local llegaron en la etapa complementaria: Tiago Palacios intentó romper la paridad con un potente remate de media distancia que se fue elevado, y minutos más tarde Joaquín Núñez avisó con un peligroso cabezazo que pasó muy cerca del arco brasileño.

Estudiantes no pudo con Flamengo y la semifinal se define en el Maracaná

El encuentro también tuvo lugar para la fricción y las polémicas arbitrales. Promediando el segundo tiempo, el volante visitante Lucas Paquetá le aplicó un duro codazo a Ezequiel Piovi. Mientras todo el estadio y el banco de suplentes local exigían la expulsión directa, la máxima autoridad del partido decidió sancionar la infracción únicamente con una tarjeta amarilla.

En el tramo final del compromiso, buscando mayor peso y frescura ofensiva para intentar quebrar el empate, el “Cacique” Medina dispuso los ingresos de Edwuin Cetré y Miguel Monsalve. Además, la noche marcó el esperado regreso a las canchas de Joaquín “Tucu” Correa, quien sumó rodaje tras un mes de inactividad. Por el lado del conjunto carioca, las modificaciones apuntaron a conservar un empate estratégico que deja al “Mengao” bien posicionado de cara a la definición ante su público en Río de Janeiro.

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