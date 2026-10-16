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Viernes 16 de octubre |
DÓLAR OFICIAL: Compra $1.480,00 · Venta $1.533,00 ☁ BUENOS AIRES: 15°C · Sensación 12°C · Cubierto · Viento 18 km/h · Hum. 70% DÓLAR BLUE: Compra $1.512,00 · Venta $1.545,00 ☁ CABA: 15°C · Sensación 12°C · Cubierto · Viento 15 km/h · Hum. 64% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.480,00 · Venta $1.533,00 ☁ LA PAMPA: 14°C · Sensación 12°C · Parcialmente nublado · Viento 9 km/h · Hum. 66% DÓLAR BLUE: Compra $1.512,00 · Venta $1.545,00 ☁ CHACO: 22°C · Sensación 24°C · Cielo despejado · Viento 10 km/h · Hum. 58% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.480,00 · Venta $1.533,00 ☁ CóRDOBA: 16°C · Mayormente despejado · Viento 7 km/h · Hum. 71% DÓLAR BLUE: Compra $1.512,00 · Venta $1.545,00 ☁ SANTA FE: 17°C · Cubierto · Viento 14 km/h · Hum. 71% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.480,00 · Venta $1.533,00 ☁ ENTRE RíOS: 17°C · Mayormente despejado · Viento 13 km/h · Hum. 69% DÓLAR BLUE: Compra $1.512,00 · Venta $1.545,00 ☁ MENDOZA: 12°C · Sensación 10°C · Cubierto · Viento 10 km/h · Hum. 78% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.480,00 · Venta $1.533,00 ☁ SAN JUAN: 17°C · Cubierto · Viento 9 km/h · Hum. 54% DÓLAR BLUE: Compra $1.512,00 · Venta $1.545,00 ☁ SAN LUIS: 17°C · Parcialmente nublado · Viento 3 km/h · Hum. 63% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.480,00 · Venta $1.533,00 ☁ LA RIOJA: 19°C · Mayormente despejado · Viento 6 km/h · Hum. 66% DÓLAR BLUE: Compra $1.512,00 · Venta $1.545,00 ☁ CATAMARCA: 20°C · Parcialmente nublado · Viento 8 km/h · Hum. 63% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.480,00 · Venta $1.533,00 ☁ TUCUMáN: 16°C · Llovizna intensa · Viento 2 km/h · Hum. 91% DÓLAR BLUE: Compra $1.512,00 · Venta $1.545,00 ☁ SANTIAGO DEL ESTERO: 20°C · Cubierto · Viento 9 km/h · Hum. 63% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.480,00 · Venta $1.533,00 ☁ SALTA: 13°C · Llovizna leve · Viento 2 km/h · Hum. 88% DÓLAR BLUE: Compra $1.512,00 · Venta $1.545,00 ☁ JUJUY: 12°C · Cubierto · Viento 7 km/h · Hum. 71% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.480,00 · Venta $1.533,00 ☁ CORRIENTES: 22°C · Cielo despejado · Viento 11 km/h · Hum. 58% DÓLAR BLUE: Compra $1.512,00 · Venta $1.545,00 ☁ MISIONES: 22°C · Sensación 24°C · Mayormente despejado · Viento 10 km/h · Hum. 61% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.480,00 · Venta $1.533,00 ☁ FORMOSA: 23°C · Cielo despejado · Viento 12 km/h · Hum. 60% DÓLAR BLUE: Compra $1.512,00 · Venta $1.545,00 ☁ NEUQUéN: 13°C · Sensación 10°C · Cubierto · Viento 15 km/h · Hum. 70% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.480,00 · Venta $1.533,00 ☁ RíO NEGRO: 13°C · Sensación 10°C · Cubierto · Viento 11 km/h · Hum. 54% DÓLAR BLUE: Compra $1.512,00 · Venta $1.545,00 ☁ CHUBUT: 13°C · Sensación 9°C · Cubierto · Viento 20 km/h · Hum. 60% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.480,00 · Venta $1.533,00 ☁ SANTA CRUZ: 16°C · Cielo despejado · Viento 6 km/h · Hum. 65% DÓLAR BLUE: Compra $1.512,00 · Venta $1.545,00 ☁ TIERRA DEL FUEGO: 15°C · Parcialmente nublado · Viento 3 km/h · Hum. 76%
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