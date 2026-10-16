El histórico meteorólogo Fernando Confessore murió a los 58 años tras sufrir un infarto en su casa del barrio porteño de Versailles. La trágica noticia sacudió al periodismo argentino durante las primeras horas de este viernes. La información fue confirmada por su propia familia al canal donde trabajó durante más de tres décadas.

El conductor Mario Massaccesi fue el encargado de anunciar la dolorosa novedad al aire de TN. Visiblemente conmovido, el periodista dio la noticia durante la emisión matutina de la señal. “La última noticia, la que no quisiéramos dar, nos toca de cerca. Murió nuestro compañero Fernando Confessore. Murió el que veías desde hace 30 años al aire de Todo Noticias”, expresó el conductor.

Minutos de drama en Versailles y el desesperado pedido de ayuda

El trágico episodio ocurrió durante la madrugada mientras el especialista en clima se encontraba en la cocina junto a su esposa, Paula Franco. Fue ella quien llamó de urgencia al 911 tras la repentina descompensación de su marido. Efectivos de la Policía de la Ciudad arribaron rápidamente a la vivienda e iniciaron maniobras de RCP. Poco después se sumó el personal del SAME, pero las tareas de reanimación no tuvieron éxito.

El periodista Gabriel Iezzi detalló en Radio Mitre la intervención médica y policial en la vivienda. Los profesionales confirmaron el fallecimiento del comunicador en el lugar a causa de un paro cardiorrespiratorio. Al aire de la señal de noticias, Mario Massaccesi recordó la calidez humana de su compañero de equipo y la reserva con la que manejaba sus asuntos personales.

“Se fue ‘el del tiempo’, que entró al canal en diciembre de 1995. Era un hombre que nos enseñó el amor de toda una vida con su mujer. Él no quería hablar de su vida privada porque era de perfil bajo, pero la amaba, como a sus hijas”, agregó el presentador.

Tres décadas de trayectoria en la televisión y la ciencia

Nacido en Buenos Aires el 18 de julio de 1968, Fernando Ezequiel Confessore construyó una carrera destacada combinando la aviación con la ciencia atmosférica. En primera instancia se formó como despachante de aeronaves en el Instituto Nacional de Aviación Civil. Luego obtuvo su licencia como operador radiotelefonista en la Comisión Nacional de Comunicaciones.

En 1992 egresó de la Universidad de Buenos Aires como pronosticador meteorológico universitario. Ese mismo año comenzó a prestar servicios en el Servicio Meteorológico Nacional, donde permaneció hasta 1994 interpretando imágenes satelitales. Su llegada a la pantalla chica se produjo en diciembre de 1995 al sumarse a la empresa ARTEAR. Rápidamente se transformó en la cara visible del clima en la señal TN.

Dos años más tarde se consolidó como columnista en los noticieros matutinos y se sumó al equipo de El noticiero de Santo por El Trece. También lideró el segmento del clima en TN Agro, brindando informes clave para el sector productivo del país. En el año 2000 profundizó su formación en comunicación científica junto a la Organización Meteorológica Mundial.

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Su labor trascendió las pantallas y llegó a la radio en Radio La Red, como columnista de Fernando Carnota. En 2006 publicó el libro Meteorología para todos junto a Mauricio Saldívar. Hasta el momento de su muerte, Fernando Confessore continuaba desempeñándose en el equipo de ARTEAR como una de las figuras más queridas de la televisión argentina.