Diputados: tras la sesión fallida, la oposición priorizará discapacidad y endeudamiento familiar

La oposición en la Cámara de Diputados reorientará su estrategia parlamentaria tras no lograr el quórum para derogar el DNU 70/2023 de Javier Milei. Los bloques opositores volcarán su esfuerzo en la sesión especial convocada para el próximo miércoles 21 de octubre. El objetivo central será lograr la aprobación de los dictámenes sobre Emergencia en Discapacidad y Endeudamiento Familiar frente a los proyectos impulsados por La Libertad Avanza.

Pese a que la sesión del jueves no alcanzó los 129 legisladores necesarios para abrir el recinto, los bloques opositores reunieron a 121 diputados. La convocatoria contó con el respaldo de representantes alineados con los gobernadores Gustavo Sáenz de Salta, Raúl Jalil de Catamarca y Hugo Passalacqua de Misiones.

El diputado de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, valoró el volumen de legisladores alcanzado durante la jornada. “Que hayamos juntado 121 voluntades no es poca cosa. Fueron legisladores que decidieron no quebrarse ante las maniobras de todo tipo que hubo desde el momento en que convocamos”, afirmó Maximiliano Ferraro.

Discapacidad, deuda y el debate por la Ley de Tierras Rurales

La agenda del miércoles 21 de octubre fue oficializada mediante el pedido de sesión especial que lleva la firma del presidente del cuerpo, Martín Menem. El temario priorizará la prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad y las medidas de alivio para el endeudamiento de las familias. “La prioridad ahora es la sesión del próximo miércoles 21 de octubre pedida por la oposición”, sostuvo el diputado cordobés Juan Brügge.

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La sesión incorporará también la iniciativa de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que suma un capítulo clave sobre la Ley de Tierras Rurales. Este proyecto avanzó en comisiones con dictamen de mayoría y el respaldo del PRO, la Unión Cívica Radical y el diputado santafesino José Núñez, de Provincias Unidas.

El legislador radical Diógenes González confirmó que el bloque Fuerza del Cambio sumó dos artículos para dejar sin efecto el artículo 154 del DNU y restituir la normativa de tierras. Por su parte, el oficialismo intentará incluir en el debate el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional en Malvinas si logra dictamen en comisiones el martes.

La autocrítica de Pichetto y la matemática de las bancadas

El resultado de la sesión fallida provocó un debate interno sobre la efectividad de las convocatorias opositoras en la Cámara de Diputados. El jefe del bloque Encuentro Federal, Miguel Ángel Pichetto, advirtió sobre la necesidad de ajustar las cuentas previas a cada citación.

“La oposición va a tener que analizar más detenidamente las matemáticas. No hay que colocarse en situación de perder”, lanzó Miguel Ángel Pichetto. Sin embargo, el experimentado legislador justificó la sesión al remarcar que existía un reclamo social de extrema urgencia.

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Para la nueva sesión, la oposición confía en consolidar el número sumando a Unión por la Patria, el Frente de Izquierda y Elijo Catamarca, espacio conducido por Sebastián Nóblega. También buscan ratificar la presencia de los salteños vinculados a Gustavo Sáenz y de los cuatro misioneros de Argentina Federal: Oscar Herrera Ahuad, Alberto Arrúa, Yamila Ruíz y Daniel Vancsik.

El rol decisivo de los gobernadores en la votación final

El esquema de alianzas contempla además a Provincias Unidas, la Coalición Cívica con Maximiliano Ferraro y Mónica Frade, y Encuentro Federal con Miguel Ángel Pichetto y Nicolás Massot. A este grupo se unen Primero San Luis con Jorge Fernández y Ernesto Pipi Alí, junto a los monobloques de Marcela Pagano de Coherencia y Natalia de la Sota de Defendamos Córdoba.

Con la convocatoria pedida por Martín Menem, la oposición no deberá encarar la tarea de juntar el quórum inicial para habilitar la sesión. La disputa parlamentaria se trasladará a la votación artículo por artículo para imponer sus dictámenes frente a la bancada oficialista de La Libertad Avanza. La posición que adopten los mandatarios provinciales volverá a ser determinante para definir si los 121 votos de la sesión fallida se convierten en una mayoría efectiva.