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Sociedad | agosto 8, 2026

Aseguran haber captado de una extraña figura en una casa tras la muerte de un familiar

Una cámara de seguridad registró una silueta que generó sorpresa entre los habitantes de una vivienda pocos días…
Mariano More
Por Mariano More
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Un video registrado por una cámara de seguridad se volvió viral en las últimas horas luego de que una familia asegurara haber captado una extraña figura dentro de su vivienda pocos días después del fallecimiento de un tío.

Según relataron los propietarios de la casa, el dispositivo se activó de manera automática y registró una silueta que recorría uno de los ambientes. Las imágenes rápidamente comenzaron a circular en redes sociales y dieron lugar a distintas interpretaciones.

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Mientras algunos usuarios sostienen que podría tratarse de un fenómeno paranormal, otros consideran que existen explicaciones alternativas relacionadas con efectos de luz, sombras o el funcionamiento de la cámara.

Hasta el momento no existe evidencia que confirme que las imágenes correspondan a un hecho sobrenatural, aunque el episodio volvió a instalar el debate sobre este tipo de experiencias que suelen viralizarse en internet.

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