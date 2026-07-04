Cayó por un pedido de captura y se escapó de la comisaría horas después al romper un ventiluz

Un insólito episodio ocurrió en la ciudad santafesina de Arroyo Seco, donde un joven que había sido detenido por un pedido de captura logró escapar de la comisaría apenas horas después de su arresto. El prófugo fue identificado como Marcos Uriel Pérez, de 19 años, quien rompió el ventiluz del baño de la dependencia policial y huyó sin dejar rastros.

El joven era buscado desde el 17 de marzo por una causa de amenazas contra su madre. Tras varios meses de búsqueda, la Policía logró localizarlo y detenerlo el jueves, pero la captura duró muy poco.

Según informaron fuentes policiales, alrededor de las 17, Pérez pidió permiso para ir al baño mientras permanecía alojado de manera provisoria en la Comisaría 27ª de Arroyo Seco. Los efectivos autorizaron el traslado, pero al advertir que demoraba más de lo habitual fueron a buscarlo.

Al ingresar al sanitario descubrieron que el detenido ya no estaba. Había roto el ventiluz y escapado por esa abertura, lo que desató un importante operativo de búsqueda en la ciudad y sus alrededores.

Hasta el momento, las autoridades no lograron recapturarlo y continúa prófugo.

Como ocurre en este tipo de casos, la Justicia abrió una investigación para determinar si existió algún tipo de negligencia o responsabilidad por parte del personal policial que se encontraba de guardia al momento de la fuga.

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Además, se analiza el cumplimiento de los protocolos de custodia dentro de la dependencia para establecer cómo el detenido logró escapar sin ser advertido.

Pérez cuenta con varios antecedentes penales. En abril de 2022 fue detenido por una causa de desobediencia, mientras que en noviembre de 2025 volvió a ser arrestado por una tentativa de robo calificado. La orden de captura vigente respondía al expediente por amenazas contra un integrante de su familia.

La fuga generó preocupación entre las autoridades santafesinas, que mantienen un operativo para dar con el paradero del joven mientras avanza la investigación administrativa y judicial sobre lo ocurrido en la comisaría.