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Espectáculos | julio 4, 2026

Yanina Latorre aseguró que la China Suárez engañó a Mauro Icardi: “Hablé con él”

La conductora redobló la apuesta tras el cruce con el futbolista, mostró la foto de un supuesto tercero en discordia y…
Por María Elías

La guerra mediática entre Yanina Latorre y Mauro Icardi no deja de sumar capítulos. Después de que el delantero la tratara de “payasa” y “cornuda” en sus redes sociales, la conductora respondió con una fuerte revelación sobre la relación del futbolista con Eugenia “la China” Suárez, “lo engañó”.

Lejos de dar por terminado el enfrentamiento, Yanina publicó la imagen de un hombre al que señaló como el supuesto tercero en discordia en la pareja y dejó un sugestivo mensaje.

Te dejo un regalito, Maurito. Guarden la fotito“, escribió durante la madrugada en sus historias de Instagram.

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Horas más tarde, en diálogo con A la Barbarossa, la panelista profundizó sus dichos y aseguró contar con pruebas.

A buen entendedor pocas palabras. Si hay foto, hay chats y hay pruebas“, lanzó.

Según explicó, la imagen corresponde a un joven que habría mantenido un vínculo con la actriz en medio de la crisis que atravesó con Icardi.

Entra un nuevo personaje a cuadro. En medio de esta historia apareció esta foto“, comentó, al recordar la reciente polémica que involucró a Ekaterina Ojeda, cuya aparición coincidió con un distanciamiento entre el futbolista y la actriz.

Sin revelar inicialmente la identidad del hombre, Yanina deslizó una ironía que muchos interpretaron como una referencia a los rumores que tiempo atrás vincularon a la China Suárez con Franco Colapinto.

Es muy buen mozo el chico. Se ve que le gustan los pilotos“, disparó.

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Poco después trascendió que el señalado por la conductora sería Franco Deambrosi, un piloto de Turismo Carretera de 26 años, quien quedó en el centro de la escena tras la publicación.

Yanina fue un paso más allá y aseguró haber mantenido una conversación con él.

Anoche hablé con el de la foto“, afirmó, dejando entrever que obtuvo información de primera mano sobre el supuesto vínculo con la actriz.

La periodista sostuvo que cuenta con elementos que respaldarían sus dichos, aunque por el momento no difundió el contenido de los presuntos chats ni otra documentación.

Este nuevo episodio se produce apenas horas después de que Mauro Icardi publicara un durísimo descargo contra la conductora, en el que la acusó de estar obsesionada con su vida privada y hasta aseguró tener pruebas de una supuesta infidelidad de Diego Latorre.

Mientras el conflicto sigue escalando en redes sociales y programas de televisión, ni la China Suárez ni Franco Deambrosi realizaron declaraciones públicas sobre las versiones. La polémica, sin embargo, promete sumar nuevos capítulos en las próximas horas.

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