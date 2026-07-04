Mauro Icardi redobló la pelea con Yanina Latorre y lanzó una fuerte acusación contra Diego Latorre

La guerra mediática entre Mauro Icardi y Yanina Latorre sumó un nuevo capítulo cargado de tensión. Después de los durísimos cuestionamientos de la conductora de Sálvese Quien Pueda, el delantero utilizó sus redes sociales para responder con un explosivo descargo en el que apuntó contra ella y lanzó una fuerte acusación que involucró a Diego Latorre.

Lejos de bajar el tono de la discusión, Icardi aseguró que Yanina está obsesionada con su vida privada y cuestionó la cantidad de comentarios que le dedicó en televisión, radio y redes sociales.

“¿Qué pasó, Aruzza? ¿Andás nerviosa? Recuerdo tus dichos que eran algo así como: ‘¡La gente se aburrió y ya no venden!’. Pero como que no, si ayer nos dedicaste una maratón de programa de radio, programa de TV, 200 historias en Instagram y 200 comentarios en X“, escribió el futbolista.

Sin embargo, el mensaje tomó un tono todavía más fuerte cuando lanzó una delicada acusación sobre el exfutbolista y actual comentarista deportivo.

“¿Querés que hablemos de pruebas? Pruebas son las que tengo yo de la novia/amante fija de tu marido en Miami. Y estas son reales, no editadas. Entre nos, sabemos que te tienen alterada y angustiada, CORNUDA“, disparó Icardi.

El delantero también aseguró que posee material que podría hacer público, aunque afirmó que decidió no difundirlo por respeto a la familia de Diego Latorre.

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“Se ve que el atún no alcanza en Buenos Aires y por Miami solo come mejor. Pero por respeto a tu marido y a tus hijos, no las voy a publicar“, escribió.

Lejos de cerrar allí el conflicto, Icardi lanzó una advertencia que rápidamente generó repercusión en las redes sociales.

“A vos te voy a hundir. Y con cosas reales, no como todo lo que publicás siempre inventado basado en tu única fuente. M.I.“, concluyó.

Las publicaciones no tardaron en viralizarse y alimentaron aún más una pelea que lleva varias semanas. Todo comenzó cuando Yanina Latorre difundió versiones sobre una supuesta crisis entre Icardi y la China Suárez, información que el futbolista desmintió con publicaciones junto a la actriz.

A partir de ese momento, ambos comenzaron un intercambio de fuertes acusaciones en redes sociales. La conductora respondió calificando a Icardi de “payaso” y recordó los escándalos amorosos que protagonizó durante su relación con Wanda Nara. Ahora fue el delantero quien contraatacó con un mensaje que volvió a instalar el conflicto en el centro de la escena mediática.

Por el momento, Yanina Latorre no respondió públicamente a esta nueva acusación, aunque se espera que lo haga en las próximas horas, tal como ocurrió en los cruces anteriores. Mientras tanto, el enfrentamiento sigue creciendo y suma nuevos capítulos que mantienen en vilo al mundo del espectáculo.