Pity Álvarez, a juicio por matar a Cristian “Gringo” Díaz: “Lo maté porque era él o yo”

Cristian “Pity” Álvarez se sienta desde este lunes en el banquillo de los acusados para responder por el asesinato de Cristian “Gringo” Díaz, crimen ocurrido en julio de 2018 en Villa Lugano. El juicio oral y público comenzará luego de que el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 29 rechazara un planteo de la defensa que buscaba suspender el debate.

El proceso contempla 11 audiencias durante agosto y septiembre. Llega después de varios años de demoras vinculadas a la situación judicial y a las evaluaciones sobre la salud mental del ex líder de Viejas Locas e Intoxicados.

“Lo maté porque era él o yo”

Una de las escenas que quedó grabada en la causa ocurrió el 13 de julio de 2018, el día posterior al crimen. Ese día, Álvarez se entregó a la Policía después de permanecer prófugo durante casi 29 horas.

Frente a los periodistas que cubrían la noticia, dio declaraciones que después se incorporaron al expediente. “Sí, yo fui el que disparé“, dijo, y lejos de negar su participación explicó su versión de los hechos: “Lo maté porque era él o yo“.

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“No vengo a declarar, vengo a decir lo que pasó”, agregó, e insistió con la hipótesis de que había actuado para defenderse: “Cualquier animal haría lo mismo (…) Si no me iba a matar él”.

Sobre la víctima, Álvarez sostuvo que “era un pibe que choreaba” y negó que fuera su amigo: “Nada que ver”. También descartó que el episodio hubiera tenido relación con el consumo o la comercialización de estupefacientes: “Tampoco fue un tema de drogas”.

En otro momento de sus declaraciones, reforzó su relato sobre una supuesta defensa propia: “Si no lo mataba yo, me iba a matar él”. Incluso, manifestó: “Creo que soy inocente“.

Este testimonio no constituyó una confesión judicial. Cuando fue trasladado a los tribunales más tarde, el músico se negó a declarar ante el juez.

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El crimen por el cual será juzgado Pity Álvarez

El expediente sostiene que el episodio ocurrió durante la madrugada del 12 de julio de 2018, en el complejo habitacional Samoré, en Villa Lugano. Allí, Álvarez y Díaz protagonizaron una discusión que terminó de manera fatal.

Según la reconstrucción incorporada a la causa, el músico sacó de uno de los bolsillos de su campera una pistola calibre 6.35 y disparó contra Díaz. El primer balazo impactó en la cabeza de la víctima.

Cuando ya estaba en el suelo, siempre de acuerdo con la acusación, le efectuó otros tres disparos en la misma zona. Díaz sufrió lesiones cefálicas fatales y una hemorragia interna. Álvarez escapó del lugar y, horas más tarde, terminó entregándose.

El expediente había llegado a la instancia de juicio en noviembre de 2018.

En 2021 y nuevamente en marzo de 2023, el trámite quedó paralizado por dictámenes del Cuerpo Médico Forense sobre la salud mental del acusado.

Ahora, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 29 resolvió que el juicio puede comenzar. La defensa había solicitado suspender las 11 audiencias previstas para agosto y septiembre, al considerar que existían recursos pendientes que impedían avanzar, en función del artículo 353 del Código Procesal Penal de la Nación.

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El planteo fue rechazado después de que el fiscal Sandro Abraldes, titular de la Fiscalía General N.º 27, se pronunciara en contra de la suspensión. “La realización del debate es el ámbito institucional natural para el resguardo de todas las garantías del imputado”, sostuvo el fiscal, y agregó que se trata del escenario para resolver definitivamente las controversias y donde las partes podrán presentar sus evidencias ante el juez natural del proceso.

El juez Gustavo Goerner encabezó el voto del tribunal, al que adhirieron los magistrados Juan Ramos Padilla y Hugo Navarro. En su resolución, los jueces ratificaron que Álvarez se encuentra en condiciones psiquiátricas para afrontar el proceso, según los estudios del Cuerpo Médico Forense: “La capacidad de Álvarez Congiú para estar en juicio ha sido constatada (…) surge que el causante dispone de una reserva cognitiva para afrontar las distintas instancias que conforman el proceso penal”, señalaron.

Los otros cargos contra Pity Álvarez

El homicidio de Díaz no es el único hecho por el cual el músico deberá responder ante el tribunal. En el mismo proceso también está acusado por “privación ilegítima de la libertad, lesiones y amenazas” contra su mánager y una amiga.

Esos episodios se remontan a noviembre de 2016 y forman parte del expediente que será analizado durante el mismo juicio oral.