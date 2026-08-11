Fernando Espinoza: “Hoy está renaciendo el peronismo de la victoria”

El Movimiento Derecho al Futuro (MDF) comenzó en Alberti una serie de plenarios con los que buscará recorrer la provincia de Buenos Aires y fortalecer su armado político. El cierre del primer encuentro en la Cuarta Sección Electoral estuvo a cargo del intendente de La Matanza y presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Fernando Espinoza, quien aseguró que “hoy está renaciendo el peronismo de la victoria”.

La actividad reunió a intendentes, funcionarios bonaerenses, dirigentes y militantes provenientes de distintos puntos del interior provincial y tuvo como uno de sus principales ejes la situación económica y productiva de la región.

Según plantearon desde el espacio, la intención es recorrer “cada pueblo, cada ciudad y cada municipio para escuchar, aprender, corregir los errores, organizar la esperanza y construir la alternativa para una Argentina de todas y todos”.

El MDF comenzó su recorrida por el interior bonaerense

El desembarco en Alberti marcó la primera actividad del MDF en la Cuarta Sección Electoral, una región atravesada especialmente por la producción agropecuaria.

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Del encuentro participaron vecinos y representantes de distritos como Junín, Chivilcoy, Chacabuco, General Viamonte, Carlos Tejedor, Carlos Casares, 9 de Julio, Rivadavia, Pehuajó y Trenque Lauquen, entre otros.

Durante el plenario se realizaron distintas intervenciones sobre la situación que atraviesan las localidades del interior y las consecuencias que, según los participantes, tienen las políticas económicas implementadas por el Gobierno nacional desde la llegada de Javier Milei a la Presidencia.

Al abrir el encuentro, Espinoza planteó que el peronismo debe construir sus prioridades a partir de las demandas sociales. “Nuestra agenda no puede ser la agenda que impone el Gobierno nacional con discursos de odio en medios de comunicación. Nuestra agenda es la que impone el pueblo argentino, la agenda de nuestra gente”, afirmó.

Espinoza puso el foco en el campo y las economías regionales

El intendente de La Matanza también buscó enviar un mensaje directo al sector agropecuario y a las localidades cuya actividad económica depende especialmente del campo.

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“Tenemos un interior agrícola que trabaja muy duro, y necesita de un Estado eficiente, con visión y sensibilidad social que empuje y fortalezca las economías regionales para salir adelante”, sostuvo Espinoza.

En ese sentido, remarcó que desde el espacio buscarán representar a diferentes sectores productivos y sociales: “Vamos a defender siempre al campo nacional y popular, a los trabajadores, a los jubilados, a los pequeños y medianos productores rurales”.

El planteo se produjo después de las intervenciones de representantes de los diferentes distritos de la Cuarta Sección, quienes expusieron durante el encuentro sus diagnósticos sobre la situación económica y social de sus localidades.

El respaldo de Fernando Espinoza a Axel Kicillof

Uno de los momentos de mayor contenido político del plenario llegó cuando Espinoza destacó la gestión del gobernador bonaerense Axel Kicillof, principal referente del Movimiento Derecho al Futuro.

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“Axel mira al interior de la provincia de Buenos Aires como nunca antes la miró ningún gobernador”, afirmó el jefe comunal.

Espinoza profundizó su respaldo al mandatario provincial al asegurar que “Axel vino a cambiar la realidad con hechos, con acciones, con decisiones, con valentía, con plantarse siempre ante el poder de turno, que en este caso es esta derecha impresentable que está gobernando la Argentina”.

Las declaraciones dejaron en evidencia que los plenarios no estarán orientados únicamente a la organización territorial bonaerense, sino también a la construcción de una propuesta política con proyección nacional alrededor de la figura de Kicillof.

“Hay alternativa y se llama Axel Kicillof”

En el cierre, Espinoza anticipó que el objetivo del espacio será extender este esquema de encuentros más allá de la Cuarta Sección Electoral y posteriormente proyectarlo hacia otras regiones del país.

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“Esto que hoy empieza en la Cuarta lo vamos a llevar también a todos los rincones de la Argentina, desde La Quiaca hasta Ushuaia”, aseguró.

Finalmente, el intendente de La Matanza dejó la definición política más fuerte de la jornada y presentó explícitamente al gobernador bonaerense como una alternativa para el futuro del peronismo.

“Hoy acá en Alberti está renaciendo el peronismo de la victoria. Hay futuro y es en unidad, hay alternativa y se llama Axel Kicillof, para construir una nueva Argentina con un futuro para todas y todos”, concluyó Espinoza.