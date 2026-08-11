Tragedia en Colombia: subió a 181 la cifra de muertos por el terremoto y buscan sobrevivientes entre los escombros

Colombia amaneció este martes en medio de operativos de rescate, militares desplegados y ciudades cubiertas de escombros después del terremoto de magnitud 7,4 que golpeó el centro y oeste del país. El balance continúa aumentando y el último reporte de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) elevó a 181 la cantidad de fallecidos y a 1.310 los heridos.

El movimiento sísmico se produjo a las 7.34 del lunes 10 de agosto y tuvo su epicentro en San José del Palmar, departamento de Chocó. Su intensidad hizo que pudiera sentirse con fuerza en diferentes regiones del territorio colombiano.

A casi 24 horas del terremoto, los organismos de emergencia mantienen las tareas de búsqueda entre edificios derrumbados ante la posibilidad de encontrar personas atrapadas.

Terremoto en Colombia: el número de muertos sigue aumentando

La dimensión definitiva de la tragedia todavía resulta difícil de establecer. Los balances fueron modificándose durante las últimas horas a medida que las autoridades recibían información de las diferentes ciudades.

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El último informe de Asocapitales, difundido durante la mañana del martes, contabilizó 181 muertos, 1.310 personas heridas y 153 estructuras colapsadas en distintas ciudades.

Los números representan un fuerte salto respecto de los primeros balances conocidos después del terremoto y podrían volver a modificarse debido a que todavía existen zonas en las que continúan las operaciones de búsqueda.

Además, otro relevamiento sobre las áreas afectadas daba cuenta de 1.575 viviendas dañadas y daños en terminales aéreas.

Cali y Pereira, entre las ciudades más golpeadas

La situación más crítica se concentra en Cali y Pereira, donde se registraron numerosas víctimas y graves daños en las construcciones.

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En Cali, el Puesto de Mando Unificado informó durante la mañana de este martes que 95 personas habían muerto solamente en esa ciudad. Los socorristas trabajaban en unos 40 puntos donde se produjeron colapsos de edificaciones.

Pereira también registra un panorama crítico. Las operaciones de rescate continuaron durante toda la noche mientras los equipos buscaban sobrevivientes entre los restos de las construcciones.

También se reportaron importantes consecuencias en Manizales, Armenia y Quibdó. En esta última ciudad todavía había reportes de personas atrapadas.

Por el contrario, de acuerdo con el balance difundido por Asocapitales, Bogotá y Medellín no registraron daños graves.

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Edificios, viviendas, hospitales y aeropuertos afectados

El terremoto no solamente provocó pérdidas humanas. El relevamiento de daños muestra un fuerte impacto sobre la infraestructura de varias de las regiones alcanzadas.

Viviendas, edificios, hospitales, escuelas, carreteras y aeropuertos sufrieron diferentes niveles de afectación, mientras especialistas y autoridades comenzaron las inspecciones destinadas a determinar qué estructuras pueden volver a utilizarse.

La emergencia obligó además a montar espacios de atención y asistencia para las familias que debieron abandonar sus viviendas.

Las autoridades mantienen una especial vigilancia sobre las construcciones que sufrieron daños debido al riesgo que podrían representar eventuales réplicas.

Colombia declaró el desastre nacional

Ante la magnitud de la tragedia, el Gobierno colombiano declaró el desastre nacional y puso en marcha medidas extraordinarias destinadas a coordinar los operativos de emergencia.

Militares, policías, bomberos y organismos de socorro fueron desplegados en las zonas más comprometidas para colaborar con la búsqueda de sobrevivientes, remover escombros y asistir a los damnificados.

También comenzaron a habilitarse albergues para las personas que perdieron sus viviendas o que no pueden regresar a ellas hasta que se determine si las estructuras son seguras.

La prioridad continúa puesta en localizar a quienes permanecen desaparecidos o atrapados.

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Una tragedia cuyo balance todavía puede crecer

La cantidad de víctimas fue aumentando desde las primeras horas posteriores al terremoto. Durante la madrugada y la mañana del martes fueron apareciendo nuevos reportes procedentes de las ciudades afectadas, mientras los equipos de rescate lograban ingresar a sectores que habían quedado bloqueados.

Por ese motivo, los 181 fallecidos constituyen todavía un balance preliminar.

Con decenas de estructuras colapsadas y operaciones activas en diferentes puntos del país, Colombia atraviesa ahora las horas decisivas para encontrar sobrevivientes mientras comienza a dimensionar las consecuencias de uno de los terremotos más graves registrados en el país.