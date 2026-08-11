Bueno, bonito y barato: todos los planes gratis para festejar el Día del Niño con los chicos

Con el Día del Niño cada vez más cerca, muchas familias empiezan a buscar alternativas para celebrar sin que la salida se convierta en un golpe al bolsillo. Y este año Buenos Aires tendrá opciones que cumplen con una fórmula difícil de rechazar: bueno, bonito y barato. O, mejor todavía, gratis en buena parte de los casos.

El sábado 15 y domingo 16 de agosto, distintos espacios culturales porteños tendrán una programación especial para chicos y grandes, con conciertos, teatro, cine, talleres, recorridos participativos y juegos. La agenda se desplegará en el Centro Cultural Recoleta, la Usina del Arte, el Museo Moderno, distintos espacios de MuseosBA y otros puntos de la Ciudad.

Hay alternativas para distintas edades y gustos: desde propuestas sensoriales para bebés hasta títeres, música, pintura, actividades vinculadas con María Elena Walsh y experiencias para descubrir museos jugando.

Día del Niño gratis en el Centro Cultural Recoleta

Una de las opciones será el Centro Cultural Recoleta, en Junín 1930. El domingo 16, a las 17, Laura Migliorisi presentará “Vientito de río” en la Capilla.

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La propuesta combina canciones, poemas y juegos musicales para construir un recorrido por diferentes paisajes sonoros. La entrada será sin costo, por lo que aparece como una de las alternativas gratuitas para cerrar la tarde del Día del Niño.

Talleres gratis para chicos en el Museo Moderno

El Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, ubicado en avenida San Juan 350, tendrá el domingo una jornada especialmente pensada para las familias.

De 11.30 a 13 se realizará “Noctilucas resplandecientes”, un taller que combina pintura y movimiento destinado a chicos de entre 3 y 5 años junto a sus familias. En este caso será necesario inscribirse previamente.

Entre las 15 y las 17 llegará “Travesía fluorescente”, una experiencia de exploración creativa inspirada en los ecosistemas marinos. Finalmente, de 16 a 17.30 se desarrollará “Un viaje extraordinario”, un recorrido participativo por las exposiciones del museo que también requiere inscripción previa.

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El dato fundamental para las familias: todas estas actividades serán gratuitas.

Juegos, títeres y talleres para pasar la tarde

La celebración también llegará a diferentes museos porteños. En el Museo Histórico de Buenos Aires Cornelio de Saavedra, ubicado en Crisólogo Larralde 6309, habrá actividades entre las 14 y las 17.

Los chicos podrán participar de juegos de madera y talleres de títeres, origami y creación literaria. Además, se realizarán las visitas guiadas “El tesoro de don Juan Manuel”, a las 14 y a las 16, mientras que a las 15 será el turno del espectáculo musical “Sabadito”, de La Veredita Pequeña Orquesta.

El Museo de la Imaginación y el Juego también tendrá una intensa agenda: juegos de madera entre las 14 y las 17, un taller artístico a las 15, rondas musicales para bebés a las 15 y 16 y, una hora más tarde, el espectáculo teatral “La coleccionista de palabras”.

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Una tarde de juegos y música gratis en la Usina del Arte

La Usina del Arte, en Agustín Caffarena 1, será otro de los grandes puntos de encuentro del fin de semana.

El domingo, entre las 14 y las 19, “Pequeñas maravillas” ofrecerá un espacio de exploración, juego y experimentación sensorial y musical especialmente diseñado para chicos de 0 a 3 años.

A las 14 comenzará “Historias de circo”, una visita para chicos desde los 6 años que permitirá recorrer la Usina mediante juegos y desafíos. A las 16 se presentará “Suena Tan Gurí”, con música, historias, humor y juegos, mientras que a las 17 Vanessa Alanis cerrará la jornada con “La naranja se pasea”, una propuesta inspirada en el universo de María Elena Walsh.

Algunas actividades requieren reserva previa, mientras que las restantes tendrán entrada libre y gratuita hasta completar la capacidad del espacio.

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Más opciones para festejar el Día del Niño

La agenda oficial incluye además actividades en el Centro Cultural 25 de Mayo, donde habrá teatro, cine y música durante sábado y domingo. Entre las propuestas aparecen “Cosas Chiquienormes”, “Mundo Arlequín: Una loca re-Zeta”, “La chica más rara del mundo” y un recital de Mecache Rock. En estos casos, las entradas se gestionan mediante EntradasBA o en la boletería del teatro.

También habrá funciones en diferentes salas del Complejo Teatral de Buenos Aires. El Teatro Sarmiento presentará “Remigio Verdiales, un carpincho”; el Teatro de la Ribera tendrá el musical “Benito de La Boca”, inspirado en la vida y obra de Benito Quinquela Martín; y el Cine Teatro El Plata ofrecerá “El Gran Circo”, de Ariel Bufano.

El Planetario completa el abanico con funciones, visitas guiadas, observación del Sol con telescopios, observación nocturna —estas últimas sujetas a las condiciones meteorológicas— y un espacio de dibujo y mural colaborativo en la explanada.

Así, para quienes todavía no decidieron qué hacer por el Día del Niño, la Ciudad tendrá un verdadero menú de alternativas para todos los gustos y edades. Y varias de ellas reúnen las tres condiciones más buscadas para una salida familiar.