El Muñeco Mateyko prepara una biopic sobre su vida y habló de los excesos: “La bohemia no era para toda la vida”

Juan Alberto “Muñeco” Mateyko tiene una nueva historia para contar y esta vez será la suya. El histórico conductor reveló en Ventura Show 1030, por Radio Del Plata, que trabaja en un libro autobiográfico y adelantó que el proyecto podría dar el salto a la pantalla con una serie o una biopic sobre su vida.

“Tengo que armar parte de mi libro, libro que estoy haciendo y que lo estoy hidratando muchísimo”, contó Mateyko durante la entrevista. Y enseguida reveló hasta dónde podría llegar el proyecto: “Un libro que puede traer después una serie o una biopic”.

La declaración abre una puerta para llevar a la ficción una extensa trayectoria vinculada con la radio, la televisión y el espectáculo argentino. Mateyko no brindó, sin embargo, detalles sobre productoras, plataformas, actores o fechas para una eventual adaptación.

El Muñeco Mateyko habló de los excesos y dejó una fuerte reflexión

Durante la conversación en Ventura Show 1030, Mateyko también hizo una reflexión sobre el paso del tiempo, el cuidado personal y los excesos asociados históricamente con el ambiente artístico.

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“Si no te portás bien en lo rigurosamente físico, personal, los amigos… entrás en una sombra, entrás en un lugar oscuro”, expresó.

El conductor fue todavía más lejos al recordar a figuras que murieron después de atravesar distintos excesos.

“Al final hay gente que lamentablemente nos ha dejado porque pensaban que la bohemia era para toda la vida, y no es así”, sostuvo.

Mateyko no mencionó en ese tramo nombres concretos. Su reflexión apuntó a las consecuencias que pueden aparecer cuando una vida profesional intensa no encuentra límites en el cuidado personal.

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Su amistad con Palito Ortega y las comidas “sin final”

Otro de los momentos destacados de la entrevista llegó cuando el Muñeco Mateyko habló sobre su vínculo con Palito Ortega.

El conductor contó que mantiene encuentros con el cantante cuando viaja a Buenos Aires y describió una particular costumbre que comparten: largas sobremesas cargadas de recuerdos y anécdotas.

“Uno empieza la comida con Palito a la 1 de la tarde y la verdad no sabés a qué hora termina. Son comidas sin final”, reveló.

Mateyko destacó especialmente la cantidad de historias que conserva Ortega después de décadas sobre los escenarios.

“Tiene tantas historias el hombre; cada escenario, cada día, trabaja todos los fines de semana”, agregó.

La charla mostró así una faceta más íntima de la relación entre dos figuras con décadas de recorrido dentro del espectáculo argentino.

La noticia familiar que tiene feliz a Mateyko

La entrevista también dejó espacio para una novedad personal. Mateyko contó que su hija Rosa María se casará y expresó la emoción que le provoca el próximo matrimonio.

“La nena se casa, mi hija, una mujer ya, Rosa María”, contó.

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Y resumió cómo vive este momento familiar con una frase: “Estoy muy feliz, inmensamente feliz”.

El conductor mencionó a su hija también al hablar de los proyectos que desarrolla actualmente, aunque el material aportado no ofrece mayores precisiones sobre fechas o detalles del casamiento.

Mateyko y una pasión que sigue intacta: la radio

A pesar de los años de trayectoria, Mateyko dejó en claro que mantiene intacta su relación con la radio.

Actualmente desarrolla su actividad en Córdoba y contó que disfruta llegar con anticipación antes de cada programa para vivir desde adentro la preparación de la emisión.

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“Me encanta ir temprano, me encanta oler el clima de la radio, hablar con mi productor, hablar con mi operador”, explicó en Radio Del Plata.

La frase sintetiza una relación con el medio que atravesó buena parte de su carrera y que continúa ocupando un lugar central en su vida profesional.

Ahora, esa trayectoria podría transformarse también en material audiovisual. Primero llegará el libro que Mateyko asegura que todavía está “hidratando”. Después, según adelantó él mismo, su historia podría encontrar una segunda vida como serie o biopic.