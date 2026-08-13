Llega la lluvia a Buenos Aires: a qué hora empieza este jueves y qué pasará durante el fin de semana

El paraguas volverá a ser necesario este jueves en Buenos Aires. El pronóstico anticipa lluvias aisladas durante la tarde del 13 de agosto, acompañadas por bajas temperaturas y viento, en el comienzo de varios días marcados por la nubosidad y la inestabilidad en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) aportado como fuente, el jueves comenzará con una temperatura mínima de 8 °C, mientras que la máxima llegará apenas a los 12 °C. Además, se esperan vientos de hasta 31 km/h.

El escenario no anticipa un temporal generalizado. Las precipitaciones previstas serán aisladas y aparecerán principalmente durante la segunda mitad de la jornada.

A qué hora llueve en Buenos Aires este jueves 13 de agosto

La pregunta clave para quienes tengan que salir de casa tiene una respuesta: las lluvias llegarán durante la tarde del jueves.

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El material disponible no precisa una hora exacta para el comienzo de las precipitaciones, por lo que no corresponde anticipar un horario específico.

La jornada arrancará fría y las condiciones se volverán más inestables con el correr de las horas. La nubosidad ganará terreno y las lluvias aisladas aparecerán durante la tarde.

El viento también tendrá protagonismo, con velocidades de hasta 31 km/h, según el pronóstico citado. La combinación con temperaturas de entre 8 °C y 12 °C mantendrá un ambiente frío durante todo el día.

Cómo estará el clima en el AMBA durante el jueves

El jueves combinará frío, viento, cielo cubierto y lluvias aisladas.

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La mínima prevista será de 8 °C y la máxima, de apenas 12 °C, por lo que no habrá una recuperación térmica significativa durante la tarde.

Para quienes deban trasladarse por la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, el momento con mayor posibilidad de encontrarse con precipitaciones llegará durante la tarde.

Después del jueves, el panorama tampoco mostrará una mejora inmediata.

¿Seguirá lloviendo el viernes en Buenos Aires?

El viernes 14 de agosto tendrá una mínima de 10 °C y una máxima de 14 °C.

El pronóstico citado anticipa vientos de hasta 31 km/h y establece un 10% de probabilidad de precipitaciones entre la mañana y la tarde.

La posibilidad de lluvia será baja, aunque la nubosidad y la inestabilidad continuarán presentes.

Qué pasará con el tiempo durante el fin de semana

El sábado mostrará un leve ascenso de las temperaturas. La mínima alcanzará los 12 °C y la máxima llegará a 16 °C.

El cielo permanecerá nublado y existe un 10% de probabilidad de lluvias durante la tarde y la noche.

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Para el domingo, el pronóstico incluido en el material anticipa lluvias aisladas entre la madrugada y la mañana, además de una probabilidad de precipitaciones del 10% durante el resto del día.

Las temperaturas se ubicarán entre los 13 °C y los 16 °C.

De esta manera, Buenos Aires atravesará un fin de semana con temperaturas algo más altas que las del jueves, aunque persistirán la nubosidad, la humedad y las posibilidades de lluvias aisladas.

Pronóstico en Buenos Aires: cómo sigue el tiempo día por día

Jueves 13: mínima de 8 °C y máxima de 12 °C. Lluvias aisladas durante la tarde y viento de hasta 31 km/h.

mínima de 8 °C y máxima de 12 °C. Lluvias aisladas durante la tarde y viento de hasta 31 km/h. Viernes 14: mínima de 10 °C y máxima de 14 °C. Viento de hasta 31 km/h y 10% de probabilidad de lluvia entre la mañana y la tarde.

mínima de 10 °C y máxima de 14 °C. Viento de hasta 31 km/h y 10% de probabilidad de lluvia entre la mañana y la tarde. Sábado 15: mínima de 12 °C y máxima de 16 °C. Cielo nublado y 10% de probabilidad de lluvias durante la tarde y la noche.

mínima de 12 °C y máxima de 16 °C. Cielo nublado y 10% de probabilidad de lluvias durante la tarde y la noche. Domingo 16: mínima de 13 °C y máxima de 16 °C. Lluvias aisladas entre la madrugada y la mañana y 10% de probabilidad durante el resto de la jornada.

mínima de 13 °C y máxima de 16 °C. Lluvias aisladas entre la madrugada y la mañana y 10% de probabilidad durante el resto de la jornada. Lunes 17: mínima de 10 °C y máxima de 16 °C. No se esperan lluvias, pero podrían registrarse ráfagas de entre 42 y 50 km/h.

El lunes marcaría así una disminución de las posibilidades de precipitaciones, aunque el viento podría convertirse en el fenómeno meteorológico más relevante de la jornada.

Cuándo mejora el tiempo en Buenos Aires

Según el pronóstico aportado, el lunes no presenta probabilidades de lluvia, aunque continuará la nubosidad y aumentará la intensidad del viento.

Hasta entonces, el AMBA tendrá varios días con condiciones cambiantes. El primer episodio llegará este jueves por la tarde, cuando las lluvias aisladas regresen a Buenos Aires en una jornada con apenas 12 °C de máxima.