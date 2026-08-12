Su papá sobrevivió al terremoto en Colombia y lanzó un conmovedor pedido: “Hace 19 años que no lo abrazo”

Carlos Cáceres sobrevivió al devastador terremoto en Colombia y su hija reconstruyó en Radio Del Plata los dramáticos minutos en los que no sabía qué había ocurrido con él. Carla Cáceres relató cómo su padre atravesó el sismo y cerró su testimonio con un pedido cargado de emoción: “Hace 19 años que no lo abrazo, ojalá lo pueda traer”.

Durante una entrevista con Radio Del Plata, Carla contó que su padre se encontraba en Pereira cuando comenzó el terremoto y describió, a partir del relato que recibió de él, la violencia con la que se movió el suelo.

“Mi papá trata de salir, pero el mismo movimiento lo tiraba, lo tiraba de un lado, lo tiraba del otro, no se podía sostener. Él me describe que es como el movimiento de una sábana”, relató.

El dramático relato del argentino que sobrevivió al terremoto

De acuerdo con Carla, Carlos intentó ponerse a resguardo mientras el movimiento sísmico dificultaba incluso mantenerse en pie.

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La situación se volvió todavía más desesperante cuando salió a la calle junto a su pareja.

“Salen hacia la calle y quedan arrodillados en el piso, abrazados con su pareja y esperando a que pase, y rezando porque no les quedaba otra. Veían cómo las casas de las esquinas se cayeron”, relató su hija.

Carla también describió los daños que su padre observó en Pereira tras el terremoto.

“Papá me dice que los edificios de más de cuatro pisos se derrumbaron”, aseguró.

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Y agregó: “Todos esos edificios nuevos que tienen como unos rodillos, aún esos se desplazaron”.

Estas descripciones corresponden al testimonio que Carlos le transmitió a su hija y no a un relevamiento técnico sobre el estado de las construcciones de la ciudad.

La experiencia en San Juan que lo ayudó durante el terremoto

Carlos ya conocía la sensación de atravesar un terremoto.

Su hija contó que había vivido anteriormente un episodio sísmico en San Juan y que esa experiencia le permitió saber cómo reaccionar frente a una situación extrema.

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“Él sabe lo que tiene que hacer, vivió el terremoto acá en San Juan. Ya pasó por esta situación y sabe muy bien en la zona en la que se encuentra”, explicó Carla.

Ese conocimiento previo, según su relato, resultó importante en los primeros instantes del terremoto en Colombia.

La alerta que Carlos Cáceres no recibió en su teléfono

Otro de los puntos que llamó la atención durante la entrevista fue el relato sobre las alertas recibidas antes del terremoto.

Carla aseguró que algunas personas cercanas a su padre recibieron una advertencia en sus teléfonos segundos antes del movimiento.

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“Él es una persona grande, no tiene teléfonos Android como tenemos nosotros, entonces su teléfono no tira alertas. A la gente que tenía Android le sonó una alerta 20 o 30 segundos antes. Él no tenía nada”, explicó.

El dato corresponde al testimonio de Carla Cáceres. La entrevista aportada como fuente no incluye información técnica que permita determinar qué sistema emitió esa advertencia ni verificar que todos los dispositivos Android de la zona recibieran la misma alerta.

“Gracias a todos los medios encontré a mi papá”

Después de la angustia llegó la noticia que Carla esperaba: su padre estaba con vida.

La mujer destacó el papel que tuvo la difusión de su búsqueda y agradeció a periodistas, radios y canales de televisión que hicieron pública la situación.

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“Gracias a todos los medios, a todos los periodistas, gente de radio y canales de televisión, encontré a mi papá”, expresó en Radio Del Plata.

Pero su testimonio terminó con una revelación todavía más personal.

“Hace 19 años que no lo abrazo, ojalá lo pueda traer”, confesó.

Después del temor provocado por el terremoto y de confirmar que Carlos logró sobrevivir, Carla mantiene ahora otro deseo: volver a encontrarse personalmente con su padre después de casi dos décadas sin poder abrazarlo.