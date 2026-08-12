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Política | agosto 12, 2026

Cumbre secreta del PJ: Massa, Kicillof y Máximo Kirchner sellaron un acuerdo y lanzaron una advertencia a los díscolos

Los principales referentes del peronismo acordaron defender las PASO para 2027 y coordinar reclamos de fondos al…
Florencia Guerrero
Por Florencia Guerrero

DIRECTORA DIGITAL Periodista y especialista en comunicación digital con amplia trayectoria en coordinar equipos de redacción, estrategias de…

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Después de meses de internas, tres de las principales figuras del peronismo volvieron a sentarse en la misma mesa. Sergio Massa, Axel Kicillof y Máximo Kirchner participaron de una cumbre reservada junto con gobernadores y jefes parlamentarios de Unión por la Patria para definir una estrategia común de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

El encuentro se realizó el martes por la noche en el Hotel Emperador, en la Ciudad de Buenos Aires, y dejó un primer acuerdo político: el PJ buscará impedir que el Gobierno de Javier Milei elimine las PASO como mecanismo para seleccionar candidatos en los próximos comicios nacionales.

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La reunión también dejó una fuerte señal hacia el interior del peronismo. Los dirigentes plantearon que enfrentarán políticamente a aquellos gobernadores del PJ cuyos legisladores acompañen una eventual eliminación de las primarias.

Massa, Kicillof y Máximo Kirchner volvieron a reunirse

La foto política adquiere relevancia por los nombres que participaron y por las diferencias que atraviesan al peronismo desde hace meses.

Además de Massa, Kicillof y Kirchner, asistieron los gobernadores Ricardo Quintela, Gildo Insfrán, Sergio Ziliotto y Gustavo Melella.

También participó el senador Gerardo Zamora, jefe político del gobernador santiagueño Elías Suárez, y estuvieron los titulares de los bloques parlamentarios de Unión por la Patria, José Mayans y Germán Martínez. Estos últimos impulsaron la convocatoria.

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Uno de los datos políticos más significativos fue el reencuentro entre Axel y Máximo, protagonistas de una fuerte interna dentro del peronismo bonaerense. Según la fuente aportada, ambos no se encontraban personalmente desde octubre de 2025, cuando compartieron un escenario junto con Massa después de las elecciones legislativas nacionales.

Para hablar temas concretos, nosotros no tenemos problemas”, sostuvo una fuente cercana al gobernador bonaerense citada en el material.

Desde el entorno de Máximo Kirchner también valoraron el encuentro: “Es bueno que se hayan juntado en ese ámbito”.

El acuerdo del PJ para defender las PASO en 2027

El punto central de la reunión pasó por las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

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Los participantes acordaron avanzar con una estrategia parlamentaria para impedir que el oficialismo elimine ese mecanismo de selección de candidatos para las elecciones nacionales de 2027.

Para el peronismo, conservar las primarias podría resultar especialmente importante ante la cantidad de sectores que disputan el liderazgo opositor.

Las diferencias internas incluyen la pelea entre el kirchnerismo y el espacio de Kicillof, pero también las posiciones de los gobernadores y el rol que ocupará el Frente Renovador de Massa.

Kicillof aparece en el material como uno de los dirigentes con aspiraciones presidenciales. Massa, por su parte, no confirmó una eventual candidatura para 2027.

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La fuerte advertencia a los gobernadores peronistas

La discusión por las PASO dejó además uno de los mensajes más duros de la cumbre.

Según la fuente original, uno de los dirigentes presentes lanzó una advertencia contra los gobernadores peronistas que eventualmente respalden la eliminación de las primarias.

Cualquier gobernador del peronismo que apoye la eliminación de las PASO tiene que saber que le vamos a armar una lista propia en su provincia para cagarle la elección”, habría expresado uno de los participantes.

El material no identifica al autor de la frase, por lo que no corresponde atribuirla a Massa, Kicillof, Máximo Kirchner ni a ninguno de los otros dirigentes presentes.

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El mensaje apunta especialmente a los sectores del PJ que mantienen una relación más dialoguista con la Casa Rosada. La información menciona al gobernador tucumano Osvaldo Jaldo y al catamarqueño Raúl Jalil, cuyos legisladores se diferenciaron en distintas oportunidades de las posiciones del bloque peronista.

El otro acuerdo contra el Gobierno de Milei

La estrategia electoral no ocupó toda la reunión.

Los gobernadores y referentes partidarios también acordaron conformar un frente común para reclamar al Gobierno nacional y al Ministerio de Economía fondos correspondientes al impuesto a los combustibles.

La decisión busca coordinar las demandas provinciales frente a la administración de Milei y suma otro punto de coincidencia entre sectores que mantienen diferencias internas.

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Los participantes también destacaron la coordinación parlamentaria que había mostrado el espacio en el Congreso durante las discusiones con el oficialismo.

En esas negociaciones habían intervenido dirigentes como Massa, Mayans, Eduardo “Wado” de Pedro, Juliana Di Tullio, Jorge Capitanich y Máximo Kirchner, quienes mantuvieron contactos con gobernadores y legisladores para frenar iniciativas impulsadas por el Gobierno.

La cumbre giró alrededor de la coordinación parlamentaria, las PASO, los reclamos de las provincias y la construcción política para 2027.

El dato resulta significativo dentro de un peronismo que todavía discute su conducción y sus futuras candidaturas.

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El peronismo empieza a mover sus fichas para 2027

La reunión no resolvió la interna ni definió un candidato presidencial. Sí mostró un primer intento por establecer reglas y objetivos comunes entre Massa, Kicillof, el kirchnerismo, gobernadores y autoridades parlamentarias.

La defensa de las PASO aparece como un punto central porque permitiría que diferentes sectores compitan dentro de un mismo espacio sin romper una eventual alianza electoral.

El encuentro también envió una señal hacia la Casa Rosada: pese a sus diferencias, distintos sectores del PJ buscan coordinar posiciones frente al Gobierno de Javier Milei.

Y dejó otra hacia adentro: aquellos dirigentes peronistas que acompañen al oficialismo en la eliminación de las PASO podrían enfrentar competencia interna en sus propias provincias.

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A más de un año de las presidenciales, Massa, Kicillof y Máximo Kirchner volvieron a compartir una mesa y el peronismo empezó a discutir cómo llegará unido —o al menos bajo las mismas reglas— a la batalla electoral de 2027.

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