Terremoto en Colombia: ya son 265 los muertos, hay cientos de desaparecidos y llegan rescatistas de cuatro países

Colombia enfrenta una tragedia que todavía no permite conocer su dimensión definitiva. El número de muertos por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país el lunes 10 de agosto ascendió a 265, mientras los equipos de emergencia continúan la búsqueda de cientos de desaparecidos entre los escombros.

El presidente colombiano, Abelardo De la Espriella, informó este miércoles que el último balance registra además más de 3.494 heridos, 496 personas desaparecidas y 25.872 familias afectadas, según la información proporcionada como fuente a Radio Del Plata.

Las cifras corresponden a la actualización oficial difundida durante la tarde de este miércoles y pueden cambiar a medida que los equipos de rescate avanzan sobre las zonas afectadas.

“La afectación es grandísima y requiere de una gran determinación política”, sostuvo De la Espriella durante una declaración a los medios.

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Terremoto en Colombia: dónde fue el epicentro del sismo de magnitud 7,4

El terremoto se produjo el lunes 10 de agosto a las 7.34, hora local, y alcanzó una magnitud de 7,4.

De acuerdo con la información atribuida al Servicio Geológico Colombiano (SGC), el epicentro se ubicó en San José del Palmar, departamento del Chocó, en el oeste colombiano, y el movimiento se originó a una profundidad de 82 kilómetros.

El fuerte sismo provocó daños en diferentes puntos del país, con reportes de afectaciones en ciudades como Manizales, Cali y Pereira.

Edificios colapsados, viviendas destruidas y personas atrapadas desencadenaron un amplio operativo de emergencia que continúa varios días después del terremoto.

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Cuántos muertos y heridos dejó el terremoto en Colombia

El balance de víctimas experimentó diferentes actualizaciones durante el miércoles a medida que las autoridades recibieron información desde las zonas afectadas.

Durante la tarde, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) había informado al menos 239 fallecidos. Horas después, De la Espriella elevó el número a 265 muertos.

El último balance incluido en el material disponible indica:

265 muertos.

Más de 3.494 heridos.

496 desaparecidos.

25.872 familias afectadas.

Por tratarse de un operativo de búsqueda y rescate todavía activo, el número de víctimas no constituye un balance definitivo.

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Estados Unidos, Ecuador, El Salvador e Israel enviarán rescatistas

La magnitud del desastre llevó al Gobierno colombiano a aceptar asistencia internacional para reforzar los operativos.

Equipos de búsqueda y rescate de Estados Unidos, Ecuador, El Salvador e Israel se sumarán a las tareas, según anunció el director de la UNGRD, David Tamayo.

Los grupos internacionales permitirán relevar a parte del personal colombiano que trabaja desde el momento del terremoto.

Tamayo explicó que la evolución de la emergencia obliga a contemplar el agotamiento de los recursos humanos nacionales y hace necesario organizar relevos para mantener las operaciones.

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La prioridad sigue concentrada en encontrar sobrevivientes y localizar a las personas que permanecen desaparecidas.

Rescataron a un perro a nueve metros de profundidad

En medio de la destrucción, los operativos también dejaron historias de supervivencia.

Los rescatistas encontraron con vida a Antonio, un perro que había quedado atrapado entre los escombros, a unos nueve metros de profundidad.

El animal logró sobrevivir al derrumbe de la vivienda familiar. Sin embargo, según el material aportado, su dueña todavía esperaba información sobre su madre y su abuela, quienes vivían en el primer piso del inmueble destruido.

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Mientras transcurren las horas, las tareas de los equipos especializados se vuelven cada vez más decisivas para encontrar sobrevivientes.

El Mercosur ofreció ayuda a Colombia

El Mercosur también manifestó su solidaridad y ofreció colaboración para las tareas de rescate, asistencia y recuperación.

“Los Estados Partes del Mercosur y Estados Asociados manifiestan su solidaridad con el pueblo y el Gobierno de la hermana República de Colombia ante el grave terremoto ocurrido el pasado lunes 10 de agosto”, expresó el bloque mediante un comunicado citado en el material.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, integrantes del Mercosur, transmitieron sus condolencias a las familias de las víctimas y expresaron su disposición para colaborar con las autoridades colombianas.

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El bloque destacó además la necesidad de mantener una “respuesta unida y solidaria ante emergencias y catástrofes en la región”.

Continúa la búsqueda de desaparecidos tras el terremoto

El operativo ingresa ahora en una etapa crítica.

Las autoridades colombianas mantienen las tareas de búsqueda entre estructuras colapsadas mientras evalúan los daños que dejó el terremoto en distintas ciudades y coordinan la llegada de los equipos internacionales.

La magnitud 7,4 del movimiento, la cantidad de construcciones afectadas y el número de personas que todavía permanecen desaparecidas hacen que el balance pueda modificarse durante las próximas horas.

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Hasta la última actualización incluida en el material recibido, Colombia contabilizaba 265 muertos, más de 3.494 heridos, 496 desaparecidos y 25.872 familias afectadas por el terremoto.