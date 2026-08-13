Engañó a la mamá de un nene con parálisis cerebral, le sacó $800.000 y cayó en Almagro

La necesidad de conseguir un tratamiento para su hijo convirtió a Claudia en el blanco de una presunta estafa. Un hombre acusado de hacerse pasar por un reconocido neurocirujano y engañar a la familia de Tomás, un nene de cuatro años con parálisis cerebral, quedó detenido en el barrio porteño de Almagro.

La familia, oriunda de Timbúes, Santa Fe, juntaba dinero para mejorar la calidad de vida del chico cuando apareció el supuesto profesional. Según la información a la que accedió Radio Del Plata, el hombre prometió gestionar un tratamiento en el exterior y conseguir una silla postural.

Claudia, la mamá de Tomás, confió en la propuesta y le transfirió $800.000. Después descubrió que había caído en un engaño.

La detención del acusado llevó alivio a la familia, que ahora espera que la Justicia avance con la investigación y determine si existen otras víctimas.

Recomendado para ti Mercedes Miguel defendió el control por huella digital y aseguró que el paro docente tuvo un acatamiento del 27%

Cómo engañaron a la mamá de Tomás

El acusado se habría presentado ante la familia como un profesional de la medicina de Buenos Aires y ofreció una alternativa para ayudar al pequeño.

El engaño resultó especialmente sensible por el contexto. Claudia se encuentra en plena campaña para recaudar fondos destinados al tratamiento de su hijo.

De acuerdo con el relato incluido en el material aportado, el falso médico le prometió habilitar un tratamiento en el exterior para Tomás y facilitarle una silla postural.

La mujer finalmente realizó una transferencia de 800 mil pesos.

Recomendado para ti Raúl Jalil pidió debatir la reforma del Banco Central y respaldó eliminar el financiamiento al Tesoro

Tras conocerse la detención, Claudia expresó su deseo de que el avance de la causa impida que otras familias atraviesen una situación similar.

“Ojalá que puedan hacer justicia, porque hay mucha gente que fue estafada y engañada, porque realmente busca a personas que están en un estado muy vulnerable como el mío”, manifestó.

Detuvieron al falso neurocirujano en Almagro

El hombre quedó detenido en Almagro, Ciudad de Buenos Aires, según la información proporcionada.

El material disponible no identifica al acusado ni precisa qué fuerza concretó el arresto. Tampoco informa la calificación legal que adoptó la Justicia.

Recomendado para ti Adorni en Comodoro Py: la nueva temporada

Por ese motivo, esos datos deberán conocerse a medida que avance la investigación.

El testimonio de Claudia plantea además la posible existencia de otras víctimas. Sin embargo, hasta el momento el material aportado no permite determinar cuántas personas habrían sufrido maniobras similares.

La familia de Tomás necesita viajar a México

Mientras avanza la causa judicial, la familia mantiene su objetivo principal: conseguir los recursos necesarios para el tratamiento de Tomás.

El niño tiene cuatro años y parálisis cerebral, y su mamá recauda fondos para afrontar un costoso tratamiento previsto en México para el próximo 4 de septiembre.

Recomendado para ti Que sí, que no: Milei y Caputo se contradicen por la pobreza y difieren en dos millones de personas

La campaña continúa pese al dinero que la familia perdió como consecuencia de la presunta estafa.

Para quienes quieran colaborar, el material difundido por la familia informa el teléfono 3476 270 252 y la cuenta de Instagram @todosportomi1.

La detención representa ahora un primer avance para Claudia. Su expectativa, según expresó, es que la investigación permita determinar el alcance de las maniobras y evite que otras personas que buscan tratamientos médicos para sus familiares se conviertan en víctimas de engaños similares.