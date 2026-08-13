Inocencia Fiscal II: el Gobierno aceptó un cambio clave y consiguió dictamen para avanzar en Diputados

El Gobierno cedió en un punto clave y consiguió destrabar uno de sus proyectos económicos en Diputados. La Libertad Avanza (LLA) obtuvo este miércoles dictamen de mayoría para Inocencia Fiscal II, después de aceptar que los funcionarios de los tres poderes del Estado queden excluidos del Régimen Simplificado de Ganancias.

El oficialismo consiguió 44 firmas durante el plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación Penal, con el acompañamiento del PRO, la UCR y bloques provinciales.

Según la información a la que accedió Radio Del Plata, el Gobierno apunta ahora a llevar la iniciativa al recinto de la Cámara de Diputados durante la sesión prevista para el 26 de agosto.

El dictamen representa un avance importante para el oficialismo, aunque no implica que la aprobación del proyecto ya esté garantizada. La Libertad Avanza todavía deberá reunir los votos necesarios cuando llegue el momento de tratarlo en el recinto.

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Inocencia Fiscal II: qué cambio aceptó el Gobierno

Uno de los principales puntos de discusión durante las negociaciones fue la posibilidad de que los funcionarios públicos pudieran acceder a los beneficios contemplados por el nuevo régimen.

Finalmente, LLA aceptó excluirlos para conseguir los apoyos necesarios para emitir el dictamen.

La modificación alcanza a quienes desempeñen cargos en los tres poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

De esta manera, esos funcionarios no podrán adherir al Régimen Simplificado de Ganancias contemplado dentro de Inocencia Fiscal II.

El cambio surgió durante las conversaciones que mantuvo el oficialismo con bloques aliados y dialoguistas para destrabar el proyecto.

Qué propone Inocencia Fiscal II

La iniciativa forma parte de la agenda económica que impulsa el Gobierno de Javier Milei y plantea cambios en el esquema de cumplimiento de las obligaciones tributarias.

Según el material disponible, el proyecto apunta a simplificar el régimen y reducir determinados mecanismos de fiscalización sobre algunos contribuyentes.

El texto proporcionado como fuente no detalla los parámetros económicos del Régimen Simplificado de Ganancias, sus requisitos de ingreso ni el alcance específico de cada beneficio. Por ese motivo, esos aspectos no pueden precisarse a partir de la información disponible.

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La exclusión de funcionarios aparece, en cambio, como una de las modificaciones centrales que permitieron alcanzar un acuerdo político durante el tratamiento en comisión.

LLA consiguió 44 firmas con apoyo del PRO y la UCR

La Libertad Avanza logró reunir 44 firmas para el dictamen de mayoría en el plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Legislación Penal.

Además de los representantes oficialistas, acompañaron la iniciativa legisladores del PRO, la UCR y diferentes espacios provinciales.

El respaldo permitió que Inocencia Fiscal II supere una instancia decisiva dentro de Diputados y quede en condiciones de llegar al recinto.

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Sin embargo, la negociación no terminó.

El oficialismo deberá conservar esos respaldos y conseguir los votos necesarios para aprobar el proyecto cuando la Cámara baja lo someta a votación.

Cuándo se votaría Inocencia Fiscal II en Diputados

El Gobierno tiene una fecha en la mira: 26 de agosto.

El oficialismo busca incluir el proyecto en la sesión prevista para ese día y avanzar con su aprobación en la Cámara de Diputados.

La estrategia dependerá de los acuerdos que LLA consiga mantener durante las próximas semanas.

El dictamen de mayoría representa una señal favorable para el Gobierno, pero los apoyos expresados en comisión no garantizan automáticamente el resultado de una futura votación en el recinto.

Si consigue aprobarlo en Diputados, la iniciativa deberá continuar posteriormente con el trámite parlamentario correspondiente antes de convertirse en ley.

El Gobierno cedió para avanzar con una iniciativa económica clave

La exclusión de los funcionarios públicos muestra la estrategia que adoptó el oficialismo para conseguir respaldo de otros espacios.

Los bloques dialoguistas habían reclamado modificaciones sobre el texto original y el Gobierno aceptó incorporar una de las condiciones centrales: quienes ocupen cargos públicos en los tres poderes no podrán acceder al nuevo régimen simplificado.

Con ese cambio, LLA consiguió las 44 firmas necesarias para el dictamen y dio un paso más en su agenda económica.

La próxima batalla llegará al recinto. El Gobierno buscará el 26 de agosto transformar el acuerdo alcanzado en las comisiones en los votos necesarios para que Diputados apruebe Inocencia Fiscal II.