El tablero político sumó un movimiento clave que podría redefinir el futuro legislativo y electoral del oficialismo. Mauricio Macri le confirmó a la mesa ejecutiva del PRO que mantuvo una conversación directa con Karina Milei tras la finalización del Mundial, y que a partir de ese contacto decidió abrir una nueva instancia de negociación con el gobierno de Javier Milei. La comunicación marca un punto de inflexión en la tensa relación que atravesaban ambos espacios políticos durante los últimos meses.

Mauricio Macri y Karina Milei

De qué trata el nuevo acercamiento entre el Mauricio Macri y La Libertad Avanza

La premisa principal de este movimiento no es sellar una alianza electoral inmediata ni garantizar una fusión estructural de cara al 2027, sino establecer un marco operativo funcional. Según explicó el propio expresidente a los principales dirigentes de su partido, el objetivo explícito de esta jugada es dar un primer paso de acercamiento e intentar construir un marco de confianza con la Casa Rosada.

Mauricio Macri

A pesar de la iniciativa, Macri dejó en claro los límites temporales de este nuevo capítulo. En su mensaje al PRO, admitió que todavía se mantiene escéptico respecto a las posibilidades reales de alcanzar un entendimiento profundo con la administración libertaria. Sin embargo, argumentó que durante este año resulta indispensable agotar todo intento de que a este gobierno le vaya bien, marcando un delicado equilibrio entre la cooperación institucional y la preservación de la identidad política del PRO.

Quiénes integran la mesa de diálogo confirmada

Para materializar este acercamiento práctico, el exmandatario delegó la responsabilidad en figuras centrales de su estructura, quienes se sentarán a negociar cara a cara con el representante del Gobierno. El esquema de diálogo estará encabezado por Cristian Ritondo, en su rol de presidente del bloque de diputados nacionales del PRO, y por Fernando de Andreis, secretario general del partido y uno de los hombres de máxima confianza del exmandatario. Del otro lado de la mesa, el oficialismo estará representado por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, cuya presencia resulta estratégica por su profundo conocimiento interno del espacio amarillo y sus vínculos históricos con los negociadores, funcionando como un puente natural ideal para destrabar las tensiones acumuladas.

Datos útiles sobre la cumbre política

El encuentro cuenta con motivaciones institucionales concretas enmarcadas en la agenda legislativa de la semana. Las negociaciones formales arrancan este jueves 13 de agosto de 2026, convocando a referentes parlamentarios y partidarios del PRO frente a la Jefatura de Gabinete. Este canal de diálogo se abre en un contexto donde el oficialismo necesita imperiosamente blindar apoyos en el Congreso, mientras que el partido opositor debate internamente los límites de su autonomía frente al Poder Ejecutivo.

Cuándo se define el impacto en el Congreso y las futuras elecciones

Mauricio Macri y un mensaje interno para el PRO: por qué decidió acercarse a la Casa Rosada

Este reinicio de las relaciones responde a una urgencia temporal concreta de ambas partes. Por un lado, la Casa Rosada necesita aceitar su capacidad de articulación política para avanzar con su pesada agenda legislativa, donde los votos del partido amarillo han resultado determinantes para construir mayorías por fuera de sus bloques propios. Por el otro, el PRO atraviesa un fuerte debate interno entre quienes exigen sostener la cooperación absoluta con Javier Milei y aquellos dirigentes que reclaman una mayor diferenciación para llegar con fuerza y agenda propia a las elecciones presidenciales. La reunión pactada funcionará como el primer gran test de este acercamiento, y los próximos días serán decisivos para comprobar en la práctica si las intenciones de reconstruir el vínculo prosperan institucionalmente o si el escepticismo de Mauricio Macri termina marcando el límite definitivo en la relación entre ambos espacios.