Camuzzi invertirá más de USD 6 millones para terminar una obra clave que llevará más gas a Mar del Plata

Una obra energética estratégica para Mar del Plata y buena parte de la Costa Atlántica volverá a ponerse en marcha. Camuzzi anunció una inversión superior a USD 6 millones para concluir los trabajos pendientes en la Planta Compresora Las Armas, una infraestructura destinada a mejorar la capacidad del sistema de distribución de gas natural que abastece a 40 localidades de la provincia de Buenos Aires.

Según informó la compañía, los trabajos comenzarán en el corto plazo y deberán finalizar antes del invierno de 2027. La puesta en funcionamiento de la planta permitirá mejorar las condiciones operativas del Gasoducto de la Costa y del Gasoducto Tandil-Mar del Plata.

La inversión apunta, además, a generar las condiciones necesarias para acompañar el crecimiento de la demanda residencial, comercial e industrial de Mar del Plata y de una extensa región de la Costa Atlántica.

Cómo es la Planta Compresora Las Armas

La Planta Compresora Las Armas cuenta con dos equipos motocompresores de 2.400 HP de potencia, de acuerdo con la información difundida por Camuzzi.

Su puesta en servicio permitirá incrementar las condiciones operativas de los dos gasoductos vinculados al proyecto y optimizar la capacidad de transporte del sistema.

La finalización de la planta resulta clave porque forma parte de un proyecto de infraestructura de mayor alcance destinado a repotenciar el transporte y la distribución de gas natural en la región.

La compañía destacó, además, “el compromiso y acompañamiento de las autoridades competentes” para reencauzar la obra. El comunicado no identifica a esas autoridades ni brinda mayores precisiones sobre ese proceso.

Qué otras obras acompañan al proyecto de Camuzzi

La repotenciación del sistema no se limita a la Planta Compresora Las Armas.

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El proyecto contempló también un refuerzo del Gasoducto de la Costa, otro sobre el ramal que alimenta a Balcarce y la interconexión de las estaciones reguladoras de presión La Invernada y El Tejado, que abastecen a Mar del Plata.

Camuzzi informó que esas obras ya terminaron. Sin embargo, para alcanzar el funcionamiento pleno del sistema todavía resulta necesaria la finalización de la planta compresora.

Por esa razón, la inversión superior a USD 6 millones permitirá completar una pieza que la empresa considera indispensable para aprovechar integralmente la infraestructura que ya existe.

Cuándo terminarán las obras de la Planta Compresora Las Armas

Camuzzi anticipó que las obras comenzarán en el corto plazo y finalizarán antes del invierno de 2027.

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El plazo resulta particularmente relevante debido al aumento de la demanda de gas natural que suele acompañar a los meses de bajas temperaturas.

El comunicado de la empresa no especifica una fecha exacta para el inicio de los trabajos ni detalla el cronograma de ejecución. Tampoco precisa cuánto tiempo necesitará la compañía para poner la planta en servicio una vez terminadas las tareas.

Una infraestructura que impactará sobre 40 localidades bonaerenses

La magnitud del proyecto excede a Mar del Plata. Camuzzi informó que la infraestructura resulta clave para el sistema de distribución de gas que abastece a 40 localidades de la zona atlántica bonaerense.

La empresa espera que el aumento de la capacidad operativa permita acompañar tanto el crecimiento residencial como las necesidades comerciales e industriales de la región.

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Camuzzi se presenta como la mayor distribuidora argentina de gas natural en términos de volumen. Según los datos de la propia compañía, cubre el 45% del territorio nacional, opera sobre un sistema de gasoductos, ramales y redes que supera los 50.000 kilómetros y abastece a más de 2,2 millones de usuarios.

Su área de operación comprende Buenos Aires, La Pampa, Neuquén, Chubut, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

Con la inversión anunciada, la compañía buscará ahora completar la Planta Compresora Las Armas antes del invierno de 2027 y poner en funcionamiento pleno un conjunto de obras destinado a reforzar el abastecimiento de gas natural en Mar del Plata y la región atlántica bonaerense.