Cómo hacer Tartiflette casera con una receta infalible

Este plato tradicional de la región de Saboya combina ingredientes nobles para combatir las bajas temperaturas del invierno. De hecho, la fusión del queso fundido con las papas y la panceta genera una textura sumamente reconfortante para compartir en la mesa familiar.

La gastronomía francesa cuenta con elaboraciones sencillas que ganaron una enorme popularidad en los hogares de todo el mundo. La utilización del queso Reblochon resulta fundamental para lograr el aroma y la cremosidad característica de esta preparación europea. La combinación de las papas cocidas al punto justo con el ahumado de la panceta conforma el secreto del éxito de este menú invernal.

Los amantes de la buena mesa eligen esta alternativa contundente para sorprender a sus invitados durante las cenas de los fines de semana. Sin embargo, los principiantes deben prestar especial atención al tiempo de horneado para evitar que la superficie se queme.

Por otra parte, la cocción previa de los vegetales en la sartén libera los jugos necesarios para humectar toda la base del plato. Los especialistas recomiendan utilizar vino blanco de buena calidad para desglasar el fondo de cocción y realzar los sabores cárnicos. La amalgama de los ingredientes lácteos con los tubérculos facilitará la creación de una costra dorada irresistible sobre la fuente de servicio. Los comensales disfrutan del contraste único entre la untuosidad del queso caliente y el toque crocante de los trozos de cerdo.

Datos clave de la preparación

Las novedades en la planificación del menú exponen que esta comida rinde para varias porciones abundantes con un esfuerzo mínimo en la mesada. La recolección de los utensilios agiliza los pasos antes de encender el horno de la cocina familiar. El uso de una fuente apta para altas temperaturas asegura una distribución homogénea del calor en toda la preparación. Por lo tanto, la organización de los tiempos garantiza un plato caliente directo a la mesa del comedor.

Tiempo de preparación: 20 minutos

20 minutos Tiempo de cocción: 30 minutos

30 minutos Tiempo total: 50 minutos

50 minutos Rendimiento: 4 porciones abundantes

4 porciones abundantes Dificultad: Muy fácil

Ingredientes necesarios para esta masa

Por otro lado, los elementos requeridos para esta receta son sumamente sabrosos y se consiguen en cualquier fiambrería especializada de cercanía. La calidad del queso seleccionado define por completo la identidad final de este clásico de los Alpes franceses.

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1 kilo de papas medianas

250 gramos de queso Reblochon (o un queso cremoso que funda bien)

200 gramos de panceta ahumada en tiras

2 cebollas grandes cortadas en pluma

100 mililitros de vino blanco seco

150 gramos de crema de leche (nata líquida)

1 diente de ajo fresco

Sal, pimienta negra molida y manteca a gusto

El paso a paso de la receta alpiana

El orden de los pasos garantiza que los ingredientes se cocinen de manera uniforme antes del gratinado definitivo. Esta receta requiere un cuidado especial en el manejo de la sal debido al aporte natural de la panceta ahumada. Asimismo, la distribución en capas dentro de la fuente permite que el queso penetre hasta el fondo del recipiente de barro o vidrio.

1. Cocinar las papas : lavá y pelá las papas para luego cocinarlas en abundante agua con sal durante quince minutos hasta que estén tiernas pero firmes.

: lavá y pelá las papas para luego cocinarlas en abundante agua con sal durante quince minutos hasta que estén tiernas pero firmes. 2. Dorar la panceta: cortá las papas en rodajas gruesas y reservalas mientras dorás la panceta en una sartén caliente sin agregar materia grasa extra.

cortá las papas en rodajas gruesas y reservalas mientras dorás la panceta en una sartén caliente sin agregar materia grasa extra. 3. Rehogar los vegetales: sumá la cebolla en pluma a la misma sartén con la grasa de la panceta y cocinala hasta que quede bien transparente.

sumá la cebolla en pluma a la misma sartén con la grasa de la panceta y cocinala hasta que quede bien transparente. 4. Desglasar con vino: verté el vino blanco sobre la sartén para levantar el fondo de cocción y dejá evaporar el alcohol durante tres minutos.

verté el vino blanco sobre la sartén para levantar el fondo de cocción y dejá evaporar el alcohol durante tres minutos. 5. Armar las capas: frotá la fuente de horno con el diente de ajo, untá con manteca y colocá una capa de papas junto con la mezcla de cebolla y panceta.

frotá la fuente de horno con el diente de ajo, untá con manteca y colocá una capa de papas junto con la mezcla de cebolla y panceta. 6. Agregar crema y queso: bañá la preparación con la crema de leche, acomodá el queso cortado en tiras por encima y horneá a 200 grados hasta gratinar.

El reposo de cinco minutos fuera del horno estabiliza los jugos internos antes de porcionar el menú sobre los platos. De este modo, la presentación final luce impecable y tienta a todos los miembros de la casa desde el primer momento.

En conclusión, la Tartiflette casera se consolida como la mejor opción invernal gracias a esta receta tradicional que rinde al máximo todos tus ingredientes.