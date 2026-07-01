WhatsApp anunció de forma oficial la introducción global de los nombres de usuario en su ecosistema de mensajería. Por lo tanto, los usuarios podrán conectarse, buscarse y abrir chats con terceros utilizando un identificador alfanumérico único. La confirmación llegó de manera directa desde los canales de soporte de la firma subsidiaria de Meta: “Tu número de teléfono es personal y, a veces, quieres conectarte sin tener que compartirlo“, explicaron las autoridades de la compañía de tecnología.

your phone number is personal and sometimes you want to connect without handing it over. that's why we're introducing usernames for WhatsApp.



starting this week, you can reserve a username to use later this year when we launch the feature. It takes just a few seconds, make sure… — WhatsApp (@WhatsApp) June 29, 2026

La llegada de los alias equipara el funcionamiento de la app con el modelo que sostienen desde hace tiempo plataformas competidoras como Telegram o Discord. Asimismo, ocultar el número telefónico detrás de un nombre personalizado mitiga drásticamente los riesgos de ciberseguridad habituales de la red, como el acoso virtual, el robo de datos y las estafas digitales basadas en ingeniería social. Por otra parte, este cambio conceptual promete un impacto positivo e inmediato en los entornos de comercio electrónico y las interacciones laborales informales, permitiendo que marcas y profesionales independientes atiendan consultas resguardando por completo su esfera íntima.

Guía paso a paso

cómo reservar tu nombre de usuario en WhatsApp

Aunque el lanzamiento y la visualización completa de la función se integrarán por completo más adelante este año, la compañía habilitó una fase de reserva previa muy fácil de completar desde el celular

Requisito previo obligatorio

Antes de iniciar el trámite digital, es totalmente excluyente constatar que el dispositivo móvil cuente con la versión más reciente de WhatsApp instalada a través de las tiendas oficiales de aplicaciones (Google Play Store para Android o App Store para iOS).

El proceso técnico de reserva