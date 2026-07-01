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Tecnología | julio 1, 2026

Adiós al número de teléfono: cómo funcionarán los nombres de usuario de WhatsApp y cómo reservar el tuyo

Whatsapp: la posibilidad de chatear mediante un alias
Por Luz Fondeville

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WhatsApp anunció de forma oficial la introducción global de los nombres de usuario en su ecosistema de mensajería. Por lo tanto, los usuarios podrán conectarse, buscarse y abrir chats con terceros utilizando un identificador alfanumérico único. La confirmación llegó de manera directa desde los canales de soporte de la firma subsidiaria de Meta: “Tu número de teléfono es personal y, a veces, quieres conectarte sin tener que compartirlo“, explicaron las autoridades de la compañía de tecnología.

La llegada de los alias equipara el funcionamiento de la app con el modelo que sostienen desde hace tiempo plataformas competidoras como Telegram o Discord. Asimismo, ocultar el número telefónico detrás de un nombre personalizado mitiga drásticamente los riesgos de ciberseguridad habituales de la red, como el acoso virtual, el robo de datos y las estafas digitales basadas en ingeniería social. Por otra parte, este cambio conceptual promete un impacto positivo e inmediato en los entornos de comercio electrónico y las interacciones laborales informales, permitiendo que marcas y profesionales independientes atiendan consultas resguardando por completo su esfera íntima.

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Guía paso a paso

cómo reservar tu nombre de usuario en WhatsApp

Aunque el lanzamiento y la visualización completa de la función se integrarán por completo más adelante este año, la compañía habilitó una fase de reserva previa muy fácil de completar desde el celular

Requisito previo obligatorio

Antes de iniciar el trámite digital, es totalmente excluyente constatar que el dispositivo móvil cuente con la versión más reciente de WhatsApp instalada a través de las tiendas oficiales de aplicaciones (Google Play Store para Android o App Store para iOS).

El proceso técnico de reserva

  1. Ingresar al menú principal de la aplicación de mensajería.
  2. Dirigirse a la pestaña de Ajustes o Configuración del perfil.
  3. Seleccionar el apartado denominado “Cuenta”.
  4. Hacer clic sobre la opción emergente que lleva el nombre de “Nombre de usuario”.
  5. Ingresar y validar el alias alfanumérico de preferencia para asegurar la identidad digital antes de que sea registrado por otro navegante en la red.

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