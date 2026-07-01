La Copa del Mundo entra en su etapa de definición más electrizante y los márgenes de error se reducen a cero en el inicio de los cruces de eliminación directa. La Selección Argentina dejó atrás la tranquilidad de la fase de grupos y ya se encuentra enfocada por completo en el duelo de 16avos de final del Mundial 2026 frente a Cabo Verde. Por lo tanto, bajo las órdenes de Lionel Scaloni, el plantel nacional mudó su búnker de operaciones para ultimar los detalles tácticos de un partido sin mañana. El encuentro se disputará el próximo viernes 3 de julio, a partir de las 19:00 (hora argentina), en la calurosa ciudad de Miami.

La Selección Argentina entrenando

El búnker argentino vive horas de intensa rosca táctica tras cerrar la primera ronda con una sólida victoria por 3-1 sobre Jordania en la ciudad de Dallas. Asimismo, tras el merecido descanso y las tareas regenerativas junto a las familias en Kansas, las prácticas en el Compass Minerals Performance Center encendieron los motores competitivos de la Selección Argentina. Por otra parte, las carpetas del cuerpo técnico analizan minuciosamente el andar del combinado africano, que avanzó de ronda rompiendo todos los pronósticos y se consolidó como la cenicienta más peligrosa de la máxima cita del fútbol internacional.

Las dudas que Scaloni empezó a despejar en las prácticas de la Selección Argentina

Scaloni

El ensayo formal de fútbol de este lunes trajo alivio y certezas al cuerpo médico, permitiendo perfilar los nombres que saltarán al campo de juego desde el arranque:

1. La zaga central y la evolución del Cuti Romero

Cristian “Cuti” Romero

La principal incógnita del equipo pasaba por la salud de Cristian “Cuti” Romero. El marcador central del Tottenham inglés arrastraba una molesta dolencia en su rodilla que lo obligó a mirar el partido contra Jordania desde el banco de relevos. Sin embargo, el cordobés se entrenó a la par de sus compañeros con excelente respuesta física. De no mediar imprevistos de último momento, recuperará su lugar en la zaga junto a Lisandro Martínez. En caso de que Scaloni decida resguardarlo para evitar una recaída, el experimentado Nicolás Otamendi se mantendrá en la cueva titular.

2. El lateral izquierdo: la experiencia frente al gran presente

El carril izquierdo de la defensa presenta un lindo dolor de cabeza para el entrenador. Facundo Medina completó rendimientos altísimos en los compromisos frente a Argelia y Austria, demostrando que está a la altura de las circunstancias. No obstante, la jerarquía y el recorrido de Nicolás Tagliafico, completamente recuperado de sus fatigas musculares, inclinarían la balanza a favor del ex-Independiente para aportar el equilibrio necesario en los retrocesos defensivos.

3. La referencia de área: Lautaro o Julián

En la ofensiva, la presencia del capitán y máximo emblema, Lionel Messi, está totalmente confirmada en el primer equipo tras administrar cargas en el cierre del grupo. A su lado, la puja por el puesto de centrodelantero mantiene la paridad habitual, aunque hoy por hoy Lautaro Martínez saca una leve ventaja sobre Julián Álvarez gracias a su racha goleadora en el torneo.

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El mediocampo de memoria y el esquema táctico de la Selección Argentina

Lejos de los misterios, el círculo central de la Selección Argentina no sufrirá modificaciones y saldrá al césped con el tridente que sale de memoria desde la consagración en Qatar. Rodrigo De Paul aportará el despliegue físico y las transiciones rápidas, secundado por la visión de juego de Alexis Mac Allister y el criterio para la distribución limpia de la pelota a cargo de Enzo Fernández.

La gran novedad en el dibujo táctico será la inclusión de Thiago Almada, quien se parará suelto para conectar el mediocampo con la ofensiva, asociándose constantemente con Messi y abasteciendo al “Toro” Martínez en el área rival. Con este panorama, la probable formación de Argentina alineará a: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cuti Romero o Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Lionel Messi, Thiago Almada y Lautaro Martínez.